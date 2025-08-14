Paulo Quevedo habla de su divorcio, ¿influyó Cristina Porta?

El actor mexicano Paulo Quevedo habló en el podcast Cara a Cara con Rodner de varios aspectos de su vida, incluyendo su divorcio de Rosina Grosso, exconductora de Telemundo Deportes.

En la conversación, Rodner Figueroa fue directo y le preguntó: “En su momento se comentó que Cristina Porta había sido un factor determinante en el fracaso de tu relación, ¿eso fue así o no?“.

El artista reconoció luego de esto que sí influyó el haber conocido a la española dentro de La Casa de los Famosos 4. “Sí, tengo que decirlo, ella jugó una parte fundamental, influyó mucho las decisiones que yo tomé dentro de la casa”.

Explicó que apostó mucho a la creadora de contenido por la conexión que tuvieron al comienzo. “Tú te dejas llevar por lo que estás sintiendo, por como está fluyendo todo y dices el ocio me lo está convirtiendo en entretenimiento. Me está sacando del encierro, me está haciendo sentir bien”, dijo sobre las emociones que sintió y que lo llevaron a tener una atracción tan fuerte por Cristina Porta.

Paulo Quevedo indicó que hubo un momento en el que ya no había vuelta atrás, porque las muestras de afecto fueron más grandes. “Tuve que vivir lo que tuve que vivir porque llegó para enseñarme algo”, contó.

El artista indicó que lo que hizo fue un error, pero considera que no estuvo bien cuando su expareja entró al programa y la presentaron como su esposa.

“La gente decía, era casado, qué descarado”, comentó el famoso para explicar todas las críticas que recibió por su actitud.

Indicó que luego aprendió a corregir muchas cosas de su personalidad. “Tuve que sufrir para entender por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo”, afirmó.

El villano de telenovelas también aprovechó este podcast para hablar de la posibilidad de formar parte de La Casa de los Famosos México, pues aseguró que quiere conquistar al público de su país. “Si me meto en una Casa de los Famosos México para mí será lo esencial volver a conectar con mi público, no es que sea un experto en realities, pero sé jugar y sé lo que puedo ofrecer dentro de un encierro”, aseguró.

