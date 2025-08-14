Trump presionará a Putin para lograr un alto al fuego incondicional con Ucrania, según informes

El presidente Donald Trump se prepara para una cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska este viernes, de acuerdo con diversos medios, los cuales sugieren que el principal objetivo de Trump en esta reunión es presionar en el compromiso de lograr un alto el fuego incondicional en Ucrania.

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca citadas por el diario The New York Post indican que los asesores de Trump verían como un éxito conseguir un alto el fuego por parte de Putin antes de que se inicien conversaciones de paz formales con la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Los participantes de una reciente reunión de Trump con líderes europeos y Zelenski señalaron que el mandatario estadounidense ha manifestado que su prioridad en la cumbre de Anchorage es obtener un alto el fuego sin condiciones en Ucrania.

Expectativas sobre Trump en la reunión del viernes

Entre la perspectiva y las reacciones, el senador demócrata Richard Blumenthal opinó que este podría ser un momento decisivo para el legado de Trump.

“Este es un momento que puede definir su legado. Si Trump se mantiene firme e insiste en un alto el fuego antes de que haya conversaciones (de paz), que en las conversaciones se incluya a los socios europeos y contenga garantías de obtener algo que le valga el Nobel de la Paz,” afirmó Blumenthal.

Por su parte, Trump advirtió a Putin que Rusia enfrentaría “muy serias consecuencias” si no se lograba un alto el fuego, aunque también señaló que su objetivo principal es escuchar a Putin y evaluar posibles avances en futuras reuniones.

En vísperas de la cumbre, Putin elogió los esfuerzos “enérgicos” y “sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. Asimismo, el líder del Kremlin mencionó la posibilidad de discutir un acuerdo de “control de armas estratégicas” nucleares durante el encuentro en Alaska.

Con información de EFE

