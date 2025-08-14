Chris Algieri pone en tela de juicio la carrera del Canelo Álvarez

El antiguo boxeador e histórico campeón mundial, Chris Algieri, consideró que el enfrentamiento que tendrán el campeón indiscutido de los pesos súper medianos Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se convertirá en uno de los mayores acontecimientos deportivos que prometen grandes emociones para todos los amantes de este deporte; además de fuertes repercusiones principalmente en la carrera del mexicano.

Para Algieri, el 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas será una noche decisiva únicamente para el Canelo al considerar que su reputación se vería claramente afectada en caso de ser derrotado; situación que para él sería bastante sorpresiva al tener la ventaja de pelear en su peso natural.

“Hay mucho en juego para Canelo porque si pierde, su legado se verá enormemente empañado. Perdería contra un peso wélter, perdería contra un peso ligero. (Crawford) Fue campeón mundial de peso ligero”, expresó en una entrevista ofrecida para Fight Hub TV.

El punto de controversia radica en el tipo de rival que enfrentará Álvarez. Como en ocasiones anteriores, varios críticos cuestionan que haya aceptado medirse a un peleador que debe subir de categoría para enfrentarlo.

José Benavídez cree que el duelo entre Crawford y Canelo no será interesante. Crédito: John Locher | AP

En este caso, Crawford tendrá que competir dos divisiones por encima de su último combate disputado en agosto del año pasado en superwélter. Esa fue su única presentación en dicho peso y para algunos analistas el salto real sería equivalente a tres divisiones, lo que incrementaría la dureza de las críticas en caso de que Canelo no salga con la mano en alto.

“´Él (Crawford) subió dos categorías de peso, con 30 años (cumplirá 38 el 28 de septiembre). Habrá mucho de eso. Muchas de las críticas que Canelo ha recibido últimamente, por no pelear con ciertos boxeadores se volverán en su contra aún más. Me gusta Canelo, pero recibe muchas críticas. Así que creo que una derrota aquí será mucho más grave. Una derrota aquí avivará las llamas”, agregó el antiguo campeón mundial en sus declaraciones.

Algieri finalizó la entrevista asegurando que la situación de Crawford es completamente diferente debido a que una victoria sería el punto que lo colocaría como uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos debido a que su legado como campeón invicto sería en cuatro divisiones diferentes.

“Podría lograrlo (Crawford salir con el triunfo), y si pierde no creo que afecte mucho su legado. Todos los logros que ya tiene no serán olvidados. Está subiendo dos divisiones de peso. Es un ganar-ganar para Crawford y un perder-perder para Canelo”, concluyó.

