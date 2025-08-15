New York City FC se blinda con el defensor Raul Gustavo

El New York City FC sigue trabajando arduamente en poder tener la mejor plantilla posible en esta temporada de la Major League Soccer (MLS) para poder luchar por uno de los cupos directos para los playoffs y así mantener vivas sus aspiraciones por el título de campeón; esto es algo que toma más fuerza tras la reciente contratación que realizaron.

Se trata del defensor brasileño Raul Gustavo, quien lleva al equipo a partir de este viernes con el firme objetivo de mejorar una parte trasera del campo que no ha mostrado el mejor rendimiento posible que por ubica actualmente en la octava casilla de la Conferencia Este de la MLS.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

El anuncio lo realizó el equipo a través de un comunicado de prensa en el que detallaron que esta figura brasileña llega procedente del Ferencvárosi TC de Hungría; firmando además un contrato hasta la temporada 2027 y con opciones para las campañas 2028 y 2929, siempre y cuando logre cumplir con todas las aspiraciones de la franquicia para obtener los mejores resultados posibles.

Gustavo, de 26 años y quien se encuentra a la espera de su visa P-1, disputó un total de 24 partidos en el cuadro húngaro; durante su estadía en dicha institución demostró que no solo posee un gran desplazamiento en la defensa, sino que también sirve para crear peligro en la portería rival tras marcar dos goles en todas las competiciones que disputó.

Asimismo, Raul Gustavo fue fundamental para que su equipo lograra ganar el título liguero la temporada pasada, hecho que les permitió participar en la UEFA Europa League.

“Nos complace dar la bienvenida a Raúl Gustavo al New York City. Raúl es un central zurdo que aporta presencia física, dominio del balón y una valiosa experiencia europea. Raúl aporta una trayectoria única, ya que formó parte del City Football Group durante su cesión al Bahía en 2023, y su trabajo previo con Pascal en el Ferencváros, lo que creemos que le ayudará a adaptarse una vez que se incorpore a nuestro equipo en el New York City”, dijo el director deportivo del New York City FC, David Lee.

Tottenham’s Pape Matar Sarr, left, is challenged by Ferencvaros’ Raul Gustavo during the Europa League soccer match between Ferencvaros and Tottenham Hotspur in Budapest, Hungary, Thursday, Oct. 3, 2024. (AP Photo/Denes Erdos)

“Raúl ha demostrado su valía en entornos de alta presión y tiene las características que creemos que lo convertirán en un jugador ideal para nuestro sistema. Confiamos en que Raúl reforzará nuestra defensa al entrar en la recta final de la temporada”, agregó en sus declaraciones.

Gustavo emocionado

Por su parte, el jugador resaltó que es uno de los mayores retos de su carrera el poder formar parte del New York City, equipo al que considera como uno de los más grandes dentro del balompié de los Estados Unidos y con el cual espera lograr muchos hitos deportivos.

“Estoy emocionado de unirme al New York City FC. Esta es una oportunidad fantástica para mí y estoy agradecido de formar parte de un Club con una gran ambición. He seguido el crecimiento de la MLS y la trayectoria del New York City, y me motiva contribuir al éxito del equipo”, resaltó.

“Como defensa, me enorgullece ser sólido en defensa y ayudar al equipo a mantenerse competitivo en cada partido. Tengo muchas ganas de unirme a mis compañeros, trabajar con el cuerpo técnico y conocer a la afición. Estoy deseando portar el escudo y darlo todo por el Club”, concluyó.

He’s here. He’s ready. Hear from the man himself. pic.twitter.com/JxC7uhDaGH — New York City FC (@newyorkcityfc) August 15, 2025

Inicios de su carrera

Es importante destacar que Raul Gustavo inició su carrera profesional dentro del SC Corinthians Paulista de su natal Brasil, equipo en el que se formó desde la cantera y disputó un total de 53 encuentros oficiales en los que dejó marca de seis goles y tres asistencias en la liga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Posterior a esto estuvo cedido al Esporte Clube Bahia del CFG, donde disputó 18 partidos, para luego tomar rumbo al equipo de Hungría.

Sigue leyendo:

–Edson Álvarez estaría a un paso de abandonar el West Ham y ya tiene pretendientes

–Allan Saint-Maximin revela que Gignac fue vital para que llegara al América

–José Juan Macías llegaría como refuerzo a los Pumas