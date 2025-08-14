Adriana Lima pide $15.9 millones de dólares por su mansión en Brentwood

La supermodelo Adriana Lima ha puesto en venta la mansión en Brentwood, California, que compró en 2022. Ella y su esposo Andre Lemmers III han decidido dejar Los Ángeles y mudarse a Nueva York.

La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $15.9 millones de dólares, una cifra superior a los $12.35 millones de dólares que la exmodelo de Victoria’s Secret y su esposo productor pagaron por el sitio hace tres años.

Lima y Lemmers han explicado a ‘The Wall Street Journal’ que decidieron mudarse a Nueva York porque allí cumplen la mayor parte de sus compromisos laborales. “Nos robaron demasiado tiempo personal al estar al otro lado del país y hacer viajes más largos”, dijeron al medio.

La propiedad está ubicada en un lote de 0.34 acres y fue construida en 2022, es decir, que la supermodelo brasileña la compró recién construida.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se dice que “esta moderna finca en Brentwood ofrece una extraordinaria combinación de privacidad, diseño e innovación”.

Una de las características que más llama la atención es su sistema de seguridad, que incluye cámaras con inteligencia artificial, alertas perimetrales automatizadas fuera del horario laboral y un servicio de patrullaje armado durante las 24 horas.

Todo ese sistema de seguridad protege una casa principal de 7,400 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes y un garaje con capacidad para dos vehículos.

El exterior de la propiedad tiene áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

