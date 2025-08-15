Jennifer Ventura, nueva Miss República Dominicana, marcada por la tragedia en Jet Set

La modelo Jenifer Ventura se coronó como nueva Miss Universo República Dominicana durante la gala del pasado domingo 11 de agosto. Este triunfo ocurre meses después de que la ingeniera sufrió una tragedia familiar.

La madre de Jennifer Ventura falleció en la tragedia de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, el pasado 8 de abril. Más de 200 personas fallecieron luego de que el techo de la discoteca se desplomó sobre todos los presentes. Aunque muchas personas se salvaron afortunadamente, otros no corrieron con la misma suerte.

Tras esta dolorosa pérdida, Ventura honró a su madre, Roselin Marte Nova, con el vestido que usó en el desfile de gala del certamen de belleza de República Dominicana.

Luego de ganar la corona como Miss República Dominicana, Ventura recurrió a sus redes sociales para explicar a sus seguidores que su vestido está inspirado en la orquídea, la flor favorita de su madre.

“La orquídea florece donde vive el recuerdo. Este vestido rinde tributo a mi madre, cuya flor favorita era la orquídea, símbolo de amor eterno y belleza delicada. Cada detalle en mi diseño lleva la esencia de quien me enseñó a amar con ternura y a brillar con fuerza. Hoy, camino envuelta en tu memoria, como un homenaje silencioso al vínculo que ni el tiempo ni la ausencia podrán romper”.

Jennifer Ventura representó a su provincia natal Barahona, lugar en el que también nació su madre. La modelo estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), igual que su madre, y se especializó en Ingeniería Industrial.

Ventura encontró la manera de convertir el dolor que sintió por la muerte de su madre en la tragedia de la discoteca y explicó cómo se convirtió en un propósito. “Pensaba que se iba a quedar en el cajón de los recuerdos, pero la vida se fue moviendo de una forma extraordinaria creando un propósito con sentido. Entendí que su muerte iba a ser el propósito mayor para yo caminar en este sendero nuevo y estoy segura que va a transformar mi vida y muchas vidas más”, dijo al programa dominicano Trukamelo.

Tras superar todas las pruebas del certamen, Ventura se coronó como la nueva Miss Universo República Dominicana y se convirtió en la sucesora de Celinee Santos. Sin embargo, la corona no fue entregada por la reina saliente sino por la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

