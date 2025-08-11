Erubey de Anda habla de su conflicto con Aleska Génesis: ‘Me dijo examiga’

Erubey de Anda, cantante mexicana, habló este lunes 11 de agosto en el programa Hoy Día de las diferencias que tuvo con Aleska Génesis, a quien conoció en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, de la cadena de televisión Telemundo.

Todo empezó porque la joven hacía un trend a propósito de la polémica que hubo con la venezolana, quien afirmó que vivía en un edificio que tenía una de las vistas más famosas de la ciudad, pero en realidad es el centro comercial Brickell City Center.

En el lugar, Erubey se encontró con la también modelo, con quien tuvo un momento bien incómodo.

“Estábamos haciendo el video y me dijo ‘hola, examiga”, comentó.

Los conductores del programa se mostraron muy interesados en saber qué pasó entre ellas y la artista explicó que las diferencias se acentuaron porque ella le comentó a Aleska que había fallado. “Tuvimos un problemita Aleska y yo anteriormente. Yo soy de las amigas de que cuando alguien la riega se los digo”, afirmó.

Erubey explicó que debido a este problema, la venezolana le dijo algo muy ofensivo y la bloqueó.

Ahora que se reencontraron, se pidieron disculpas y asegura que están bien. “Llegó en persona y yo estaba modo protégeme, señor, con tu espíritu. Pero la verdad fue bonito porque hablamos, nos pedimos disculpas”, dijo.

La audiencia de Hoy Día habló de estas declaraciones de Erubey y por eso en el canal de YouTube del programa dejaron mensajes como: “Erubey no tiene que platicar y habla de Aleska”, “De verdad van a seguir con lo mismo, se nota que no tienen más de que hablar, a Aleska la traen hasta en la sopa”, “Otra vez Aleska, ¿no hay otro tema?”.

La modelo ha sido tendencia debido a su separación de Luca Onestini, de quien ha hecho fuertes comentarios ahora que terminaron, pero la venezolana también se ha enfrentado a conductores de televisión como Carlos Adyan por opinar de este tema.

Sigue leyendo:

· Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

· Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

· Aleska Génesis sobre Luca Onestini: “No entiendo cómo caí con esa basura”