Matías Almeyda se muestra ilusionado con su debut en España

El director técnico del Sevilla FC, Matías Almeyda, se mostró entusiasmado y optimista en su conferencia de prensa previa al primer partido de LaLiga EA Sports en el que se enfrentarán contra el Athletic de Bilbao el próximo domingo. Durante su intervención, el argentino expresó que este inicio de temporada es especial para él, afirmando que “arranca un sueño, una Liga llena de ilusiones”.

Este será el debut de Almeyda en la liga española, y aunque está consciente de la importancia del momento, también destacó lo especial que es para él comenzar su andadura en un campeonato con tantas expectativas.

“Es un día especial porque arranca una Liga con un montón de ingredientes”, afirmó el entrenador tras la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva sevillista.

Al referirse a la ausencia de los nuevos fichajes en la inscripción para el primer partido, Almeyda indicó que no es una preocupación para él, ya que está totalmente “enfocado en el trabajo”.

Almeyda también destacó que la pretemporada del equipo fue positiva, gracias a la “predisposición excelente” de los jugadores al momento de estar en el terreno de juego y es por este motivo que está convencido en poder alcanzar la victoria en San Mamés para poder marcar el inicio de una nueva etapa en esta histórica institución.

Respeto a los entrenadores

En la conferencia de prensa el argentino aprovechó la oportunidad de mostrar la admiración que siente por su compatriota Diego Simeone, a quien lo catalogó como “un amigo” y que reconoce la trayectoria que posee por estar tantos años al mando del Atlético de Madrid.

“Lo admiro mucho como entrenador. Ojalá pueda hacer la mitad de lo que ha hecho en el Atlético. Esa búsqueda, esa construcción”, detalló el estratega del Sevilla, refiriéndose a la ambición de seguir una filosofía similar a la que ha consolidado Simeone en su carrera.

En cuanto al Athletic y su entrenador, Ernesto Valverde, Almeyda se mostró respetuoso y elogió el trabajo de su colega, al señalar que Valverde tiene un “sistema de juego adaptado y super entrenado”. Consideró al conjunto bilbaíno como un “gran rival” y aseguró que deben encontrar los puntos débiles para poder superarlos.

