Edson Álvarez estaría a un paso de abandonar el West Ham y ya tiene pretendientes

Los movimientos en el mercado de fichajes de futbolistas mexicanos se intensifican a medida que se acerca la próxima Copa del Mundo, y uno de los protagonistas más relevantes en esta dinámica es Edson Álvarez. El mediocampista, quien ha tenido dos temporadas en la Premier League con el West Ham United, podría estar por salir del club antes de que cierre el mercado de verano el próximo 1 de septiembre.

Desde que Graham Potter asumió el cargo de entrenador de los Hammers, reemplazando a Julen Lopetegui, Álvarez ha perdido relevancia dentro del esquema del equipo y esto ha generado una ola de rumores en los que se afirma que estará fuera de los planes del estratega para la temporada que arranca este fin de semana en Inglaterra. Esta situación pone en duda su continuidad en el club.

De acuerdo con la información revelada por el experto en transferencias Fabrizio Romano, el mediocampista mexicano está en busca de nuevos horizontes antes de la fecha límite de fichajes y se encuentra en la órbita de varios clubes interesados en hacerse con sus servicios.

A pesar de esto, Romano no ha revelado nombres ni detalles sobre la liga en la que podría jugar. No obstante, continuar en la Premier League podría ser una opción que favorezca su desarrollo profesional debido al gran nivel competitivo posee desde hace muchos años y que le permitiría estar en las mejores condiciones posibles para defender a la selección de México en el Mundial de la FIFA de 2026.

Édson Álvarez dedicó su gol a la gente de Los Ángeles. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Por otro lado, el West Ham ya cuenta con jugadores como Guido Rodríguez y Tomas Soucek, quienes tienen características similares a las de Álvarez, lo que haría innecesaria su permanencia si aparece una oferta atractiva por él. El club londinense estaría dispuesto a negociar su salida si el acuerdo beneficia a ambas partes.

El riesgo de un cambio de equipo en un año mundialista es algo que podría complicar la situación de Edson Álvarez. El capitán de la Selección Mexicana podría enfrentar un proceso de adaptación a un nuevo club o incluso a una liga distinta, lo cual podría retrasar su rendimiento y su posición dentro de su nueva escuadra.

Este hecho obligaría al jugador de 27 años a luchar por un puesto como titular dentro del equipo o si tendría lo suficiente para incluso poder ser convocado por Javier Aguirre para la cita deportiva que se llevará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Sigue leyendo:

–Allan Saint-Maximin revela que Gignac fue vital para que llegara al América

–José Juan Macías llegaría como refuerzo a los Pumas

–Presidente del Club León pone fecha para la posible venta del equipo

