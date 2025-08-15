Messi será convocado para el duelo ante LA Galaxy “si no pasa nada raro”

Inter Miami enfrentará este sábado a LA Galaxy con la buena noticia del regreso del capitán Lionel Messi.

Javier Mascherano confirmó que la vuelta del Diez es practicamente inminente. “Leo está bien. De hecho, desde el miércoles ha entrenado con el equipo, lo han visto, y, más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, creemos que, si no pasa nada raro, va a estar convocado para el partido de mañana”, destacó el entrenador.

Mascherano: "Leo Messi va a estar convocado"



Entrena con el grupo desde el miércoles. #InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/UR1iobMDqt — José Armando (@Jarm21) August 15, 2025

Leo no juega desde el 2 de agosto, cuando salió del duelo ante Necaxa con molestias en el tendón de la corva derecha. El Inter anhela el regreso del astro argentino, tras perder el Clásico de Florida 4-1 ante Orlando City. Para volver a la senda victoriosa, necesitan ganar en casa ante LA Galaxy.

Galaxy un duro rival

“Para mí, (Galaxy) es un equipo cuya calidad no se refleja por su posición en la tabla de posiciones. Quizás no ha empezado bien la temporada por lesiones y diferentes situaciones, pero en estos últimos meses ha mejorado muchísimo. Cuando han vuelto jugadores importantes, ha tenido una primera fase de Leagues Cup muy buena, contra rivales de jerarquía”, destacó Mascherano.

Por su parte, Rodrigo De Paul regresó a los entrenamientos tras tener que salir de Estados Unidos por un tema de visado y estaría disponible para el partido. “Él necesitaba salir del país, ya saben cómo es todo el tema de la visa”, destacó Mascherano. “Se demoró un poquito más de lo previsto, pero hoy se suma a los entrenamientos. Va a estar en la convocatoria”.

El DT del Inter de Miami también se refirió a la salida de Fede Redondo al Elche de España. “Fede planteó al club que veía con buenos ojos poder salir. Se dio todo muy rápido. Claramente, el domingo sabía que podía existir la posibilidad; ya estaban las negociaciones bastante avanzadas“, explicó.

