Ricardo Peláez lanza dura crítica sobre JJ Macías: “Se queda corto por la soberbia”

El reconocido entrenador de fútbol y actual analista de ESPN, Ricardo Peláez, decidió hablar sobre los recientes rumores que colocan al futbolista José Juan Macías como refuerzo de los Pumas de la UNAM para el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En sus palabras el estratega decidió lanzar una dura crítica contra el que llegó a ser una de las más grandes promesas del fútbol mexicano al considerar que se ha “quedado corto” con todo lo que se esperaba de él deportivamente a causa de las lesiones y especialmente por la soberbia que demostró en sus primeros años como profesional; afirmó que este último punto fue el principal causante de su bajón deportivo y que ha generado que tenga varios meses sin ver actividad profesional.

“Lo que pintaba para ser un gran jugador se ha quedado corto por las lesiones, por soberbia, por lo que sea. Debió haber madurado más, aterrizado más el tema mental y valorado más su carrera”, manifestó el estratega al analizar la actualidad del jugador.

Peláez también se mostró esperanzado en que José Juan Macías pueda darse cuenta del lugar en el que está actualmente en el balompié mexicano para que pueda trabajar en mejorar y así poder resurgir como la promesa que llegó a ser considerada.

“En León metió muchísimos goles. Hay una etapa en el fútbol en donde tienes que darte cuenta que en el fútbol es una carrera corta. Tiene que valorar el lugar en el que está, la edad que tiene y dedicarse 100% a esto”, agregó Peláez en sus declaraciones.

José Juan Macías negocia con los Pumas de la UNAM. Crédito: Hugo Ramírez | Imago7

Recordemos que Ricardo Peláez convivió con este jugador mexicano en la última etapa del mismo dentro de las Chivas Rayadas de Guadalajara tras una cesión en el Club León; en el equipo esmeralda disputó 40 encuentros, marcó 19 goles y dos asistencias, lo que despertó grandes expectativas sobre sus capacidades dentro del terreno de juego.

Llegada a Pumas

Hasta ahora la contratación de JJ Macías por parte de los Pumas se trata de rumores que no han sido confirmados por ninguna de las partes, aunque esto representaría un detalle interesante para el jugador en medio de su intento de recuperar su carrera profesional.

JJ Macías no disputa un partido oficial desde hace meses, tras una etapa complicada en la que las lesiones han marcado su carrera. Su última experiencia fue con Santos Laguna a principios de 2025, equipo que tomó la decisión de prescindir de su contrato tras no mostrar el rendimiento esperado.

Sigue leyendo:

