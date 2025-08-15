Mikel Arteta sobre conseguir títulos con el Arsenal: “Si seguimos cavando, un día el oro estará ahí”

Mikel Arteta aseguró este viernes que la constancia y el trabajo diario serán clave para que el Arsenal convierta su competitividad en títulos, destacando la regularidad mostrada por el equipo en los últimos años y recalcando que ahora el objetivo es plasmarlo en una temporada completa.

“Durante las últimas tres temporadas tenemos más puntos -combinados- que nadie en la liga y eso dice mucho sobre nuestra consistencia. Ahora solo tenemos que hacerlo en una temporada. Si seguimos cavando y cavando, un día el oro estará ahí”, afirmó el técnico en rueda de prensa.

Sobre el primer rival en la Premier League, el Manchester United, el entrenador donostiarra señaló: “Serán diferentes porque el entrenador ha tenido más tiempo con ellos al haber realizado la pretemporada. Han tenido grandes incorporaciones en el mercado veraniego, por lo que son mucho más fuertes que la temporada pasada, como casi todos los equipos”.

El Arsenal, que ha sido subcampeón en las últimas tres ediciones de la Premier League, visitará Old Trafford este domingo para medirse al United en su estreno liguero.

Arteta elogió al sueco Viktor Gyökeres, uno de los fichajes del club, asegurando que tendrá un “tremendo impacto” en el equipo. “Estamos muy contentos de tenerle en el equipo. Su incorporación está yendo muy bien y depende de nosotros crear las condiciones adecuadas para que tenga éxito”, explicó.

Por último, destacó la adaptación de Martin Zubimendi: “Ha tenido una gran integración en el equipo y estamos muy contentos con él. Estará bien para el domingo”, concluyó.

