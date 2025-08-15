Una sorpresiva filtración de los resultados del Balón de Oro 2025 causa revuelo

A pocas semanas de la ceremonia del Balón de Oro 2025, la cual se celebrará el próximo 22 de septiembre en París, un supuesto documento con los resultados de las votaciones ha sido filtrado en redes sociales.

El impacto ha sido inmediato, generando un gran debate entre aficionados y expertos, ya que la lista coloca a Cole Palmer en la cima, una decisión que, de ser cierta, sería una de las mayores sorpresas en la historia del premio.

La filtración, cuya autenticidad no ha sido verificada y fue revelada por el Diario Olé, ha desconcertado a muchos, especialmente porque excluye del podio a favoritos como Vinicius Jr. o Jude Bellingham, quienes tuvieron temporadas estelares.

Cole Palmer haciendo su popular celebración. Crédito: AP

El ranking que nadie esperaba

El documento que circula por internet muestra una clasificación que desafía todos los pronósticos. A continuación, se presenta el supuesto top de los nominados, según la filtración:

Cole Palmer (Chelsea) Ousmane Dembélé (PSG) Vitinha (PSG) Mo Salah (Liverpool)

A pesar de la brillante temporada de Cole Palmer con el Chelsea, su triunfo sobre jugadores con títulos de Liga de Campeones en sus palmarés ha generado una fuerte incredulidad.

Muchos medios y aficionados han señalado que la lista parece ser un “bait” o contenido falso creado para generar atención, en parte debido a que los puntos asignados a cada jugador son idénticos a los de una filtración falsa del año anterior.

Por ahora, la información debe tomarse con pinzas. Sin embargo, la sola posibilidad de que un jugador como Palmer, un talento emergente de 23 años, se lleve el galardón, ha garantizado que la conversación sobre el Balón de Oro sea más intensa que nunca.

