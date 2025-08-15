Polonia condena polémica pancarta de hinchas israelíes en partido de Conference League

Un episodio de tensión diplomática entre Polonia e Israel se desató este viernes luego de que aficionados del Maccabi Haifa exhibieran una pancarta con la frase “Asesinos desde 1939” durante el partido de la Conference League contra el Raków Częstochowa, disputado en Debrecen, Hungría, debido a que el encuentro no pudo celebrarse en Israel. El equipo polaco se impuso 2‑0 en el campo neutral.

El presidente de Polonia Karol Nawrocki calificó la exhibición de “estupidez indescriptible” e “insulto a la memoria de los ciudadanos polacos víctimas de la Segunda Guerra Mundial, incluidos tres millones de judíos”.

Por su parte, el presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, exigió medidas a la UEFA, advirtiendo que “no se toleran provocaciones ni falsificaciones de la historia”.

La embajada de Israel en Polonia calificó la acción como un “comportamiento repugnante sin cabida en un estadio”, lo que fue valorado positivamente por el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, quien subrayó que esperaba que los jóvenes israelíes comprendan que en 1939 la Alemania nazi atacó Polonia y comenzó a asesinar a ciudadanos de todas las religiones y nacionalidades.

La pancarta se mostró en respuesta a un incidente previo ocurrido en Częstochowa, donde seguidores del Raków desplegaron un cartel que decía “Israel mata y el mundo calla”.

Otros altos funcionarios polacos, como Jakub Rutnicki (Deporte y Turismo) y Władysław Kosiniak-Kamysz (Defensa), condenaron el acto como “inaceptable” e “indignante”, solicitando una respuesta firme de la UEFA.

