Rayo gana 3-1 al Girona y Villarreal derrota al Oviedo en el arranque de LaLiga 2025-2026

La temporada 2025-2026 de LaLiga arrancó este viernes con un doble estreno que dejó emociones y goles. El Rayo Vallecano se impuso 3-1 al Girona en Montilivi, mientras que el Villarreal inició con buen pie al vencer 2-0 al Real Oviedo en el Estadio de la Cerámica y amargar así el regreso a primera del equipo del noreste de España.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Girona 1-3 Rayo Vallecano

En el partido inaugural de LaLiga EA Sports, el Rayo Vallecano se impuso con autoridad en Montilivi frente al Girona, que comenzó la temporada con una derrota dolorosa 1-3.

El portero Paulo Gazzaniga protagonizó una actuación desastrosa: en el minuto 18, un error en un despeje permitió a Jorge de Frutos abrir el marcador; apenas dos minutos después, Álvaro García amplió la ventaja.

Antes del descanso, Gazzaniga volvió a fallar al regatear a De Frutos y provocar un penalti que derivó en su expulsión, transformado por Isi Palazón; el marcador reflejó un claro 0-3 al descanso.

En la segunda parte, Joel Roca logró el descuento para los locales, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.

Villarreal 2-0 Real Oviedo

En otro duelo de la primera jornada, el Villarreal se impuso como local al Real Oviedo con un marcador de 2-0, en un encuentro marcado por la expulsión de Alberto Reina en la primera mitad.

Antes de que se quedara con diez, los asturianos tuvieron una opción desde el punto de penalti ejecutada por Salomón Rondón, pero no pudo concretar desde los once pasos y el bajón anímico hizo de las suyas

Aprovechando esta situación, Etta Eyong inauguró el marcador tras un saque de esquina y poco después Pape Gueye amplió la ventaja con un disparo potentísimo desde la frontal. El Oviedo, que volvía a Primera tras 24 años, se quedó sin respuestas ante la solidez del submarino amarillo.

Sigue leyendo:

–Allan Saint-Maximin revela que Gignac fue vital para que llegara al América

–Presidente del Club León pone fecha para la posible venta del equipo

–La FIFA evalúa tomar acciones contra la multipropiedad en el fútbol