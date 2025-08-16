Andrea Meza revela la dura batalla que vivió contra el odio tras el Miss Universo

Andrea Meza inició en el mundo del entretenimiento por haber participado en el Miss Universo y convertirse en la representante de la belleza en el año 2020. Desde entonces, se abrió paso en diferentes experiencias hasta llegar a ser conductora de televisión. Sin embargo, esta vez habló de todos los comentarios negativos que recibió tras haber sido coronada.

“La gente me odiaba al nivel de desear que me muriera solamente por cómo me veía. Un nivel de hate impresionante, pero yo ya venía trabajando mucho en mi autoestima. En otras experiencias, incluso llegué a tener trastornos alimenticios porque era esa presión de que te tienes que ver de cierta manera”, dijo en “La Mesa Caliente”.

La modelo de origen mexicano expresó que la cantidad de críticas que recibía no era normal, incluso cuando ella estaba haciendo todo lo posible por mejorar su autoestima. Pero con ello vinieron los problemas alimenticios debido a toda la presión que tenía por encontrarse en el ojo público y llevar una vida tan expuesta. Andrea mencionó que es imposible ignorar tanto negativismo, ya que es una persona y siente igual que el resto.

Meza, de 31 años, explicó que, aunque parecía ser uno de los momentos más especiales de su vida, todo terminó siendo muy difícil: “Un nivel de hate impresionante, pero yo ya venía trabajando mucho en mi autoestima. Yo, en otras experiencias, incluso llegué a tener trastornos alimenticios porque era esa presión de que te tienes que ver de cierta manera”, le comentó a sus compañeros del espacio informativo.

Cuando Meza pensó que de repente las cosas para ella podrían calmarse, todo terminó siendo mucho peor y los comentarios sobre su aspecto físico no dejaban de aparecer en sus redes sociales. Sin embargo, aclaró cuál era su postura antes de coronarse como la mujer más bella del mundo, en medio de tantas complejidades y avances tecnológicos.

“Cuando llego a Miss Universo, yo dije: voy a hacer lo que sea mejor para mi cuerpo, trabajarlo de manera normal, tener una alimentación balanceada y saludable, cuidarme, amarme, pero no voy a dejar que me quieran meter en ningún estereotipo. Y si gano, voy a ganar porque soy yo misma, con el cuerpo que Dios me dio, y gané”, añadió.

