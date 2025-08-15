Alix Aspe le manda mensaje a Andrea Meza por entrar a La Mesa Caliente

Alix Aspe, quien formó parte del programa La Mesa Caliente, se mostró emocionada por el hecho de que Andrea Meza pasa a ser una de las conductoras oficiales del show de la cadena Telemundo.

En el video que subieron en la cuenta del show para dar la noticia de que la Miss Universo 2020 estará ahora en el espacio de entretenimiento, Alix escribió un mensaje de felicitación para su colega.

En la sección de comentarios, la joven dijo: “¡Qué emoción más grande! Son perfectas las cuatro, las voy a estar viendo con mucha emoción, las amo”.

Andrea Meza le agradeció a su compañera, a quien le afirmó: “Te quiero” y Alix le respondió: “Yo más, hermana”. Con esto se demuestra la fraterna relación que han tenido y que ha hecho que la mexicana se alegre por el nuevo trabajo de la modelo.

¿Por qué salió Alix Aspe de La Mesa Caliente?

En el 2023, la conductora compartió un video en el que explicó la razón por la que no continuaría en el programa de Telemundo.

“Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en La Mesa Caliente ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio, y al momento de negociar mi contrato, no pudimos llegar a un acuerdo”, dijo.

Además de esto, comentó: “Después de ocho años en Telemundo, valoro cada experiencia y todo el aprendizaje. A todos mis compañeros, que ahora son mis amigos y han hecho de este camino algo maravilloso, a Gigi (Giselle Blondet), a Vero (Verónica Bastos) y Myrka (Dellanos), gracias por ser el mejor ejemplo; las amo con toda mi alma”.

Ahora Alix Aspe trabaja en Despierta, de Televisa, un proyecto con el que puede seguir conectada con la audiencia, al igual que los contenidos que comparte en sus redes sociales.

