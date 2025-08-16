Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 16 de agosto de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 16 de agosto promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 02 de agosto, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

La velada en Arabia Saudita marca un punto culminante en el calendario del boxeo global cuando suba al ring Nick Ball para defender su corona de peso pluma de la AMB ante el invicto Sam Goodman, representando un duelo de élite en esa división.

Por otra parte, el combate entre Moses Itauma, el joven prospecto británico invicto (12-0), y el veterano excontendiente mundial Dillian Whyte (31-3), añade una dosis extra de expectativa.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Cartelera principal – Riad, Arabia Saudita (Transmisión: DAZN)

Combate estelar – Peso pluma, 12 asaltos

Nick Ball (22-0-1) vs. Sam Goodman (20-0-0) – Peña del título pluma AMB

Pesados de alto impacto, 12 asaltos

Moses Itauma (12-0-0) vs. Dillian Whyte (31-3-0)

vs. David Adeleye (14-1-0) vs. Filip Hrgović (18-1-0)

Superpluma coestelar, 12 asaltos

Raymond Ford (17-1-1) vs. Abraham Nova (24-3-1)

Combate leve, 6 asaltos

Hayato Tsutsumi (7-0-0) vs. Qais Ashfaq (13-3-1)

Sigue leyendo: