Niña muere ahogada en playa de NJ: sigue racha trágica de verano

Una niña de 13 años falleció tras desaparecer ayer en el océano en Belmar, Nueva Jersey.

La policía reportó que alrededor de las 6:30 p.m. del viernes se habían recibido llamadas al 911 sobre un bañista en peligro en la playa a la altura de 8th Av. Al llegar los agentes se les informó que un sujeto estaba fuera del agua, pero que otro bañista menor estaba desaparecido, detalló Daily News.

Alrededor de las 7:30 p.m. la víctima de 13 años fue encontrada inconsciente en el agua cerca de la playa a la altura de 7th Av. Servicios médicos de emergencia realizaron esfuerzos para salvarle la vida. Fue trasladada al Jersey Shore University Hospital, donde la declararon muerta. Su nombre no fue revelado y el incidente continúa bajo investigación.

Fue la 2da tragedia similar en Nueva Jersey en apenas cuatro días, luego de que el lunes un bañista muriese y otros cuatro sobrevivieron tras quedar atrapados en una corriente de resaca en una playa sin vigilancia de Seaside Heights. Casi al mismo tiempo una mujer pereció ahogada en una playa de Brooklyn (NYC).

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

El 1 de agosto el cuerpo de un joven inmigrante africano de 23 años fue hallado días después de su desaparición mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens. El 20 de julio se encontró el cuerpo de un hombre flotando en Rockaway Beach, cerca de la calle Beach 97th St, a unas 4 millas (6.5 kms) al oeste del lugar donde se ahogó posteriormente el inmigrante. Más tarde fue identificado como Jimmy Rambally (37), un experto nadador pues trabajó como salvavidas.

Sólo está permitido bañarse en las playas de NYC de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. durante los meses de verano, cuando hay socorristas de guardia. Rockaway Beach es conocida por tener una resaca a menudo peligrosa, lo que le ha valido la reputación de ser “la playa más mortífera” de la ciudad de Nueva York.

Desde abril Petros Krommidas, joven político que se postulaba para un escaño en la Legislatura del condado Nassau en Long Island (NY), está desaparecido y su ropa, celular y auto fueron encontrados cerca de una playa en Long Beach.

En octubre del año pasado el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.