¿Por qué Ángela Aguilar lloró en plena entrevista con Apple Music?

Ángela Aguilar, cantante de música regional mexicana, lloró en plena entrevista con Apple Music. El momento se ha viralizado en redes sociales, pues se da poco después de las controversiales declaraciones de su esposo Christian Nodal, quien habló de su separación de Cazzu y su posterior matrimonio con la hija de Pepe Aguilar.

En esta oportunidad, la joven artista se centró en hablar de su lado humano, el que se ha visto afectado por varios escándalos.

“Como mujer, parece que lo que está pasando en mi vida más personal, es más importante que lo que está sucediendo en mi vida profesional y eso es algo que me afecta mucho emocionalmente porque las mujeres trabajan diez veces más duro en tantas cosas y logran tan poco reconocimiento por el trabajo que hacen”, comentó entre lágrimas.

En este sentido, añadió: “Y es por eso que no quiero elegir eso, por eso no uso mi plataforma para esa causa. Estoy orgullosa de ustedes, esa nueva generación de mujeres que eligen continuar, que son fuertes y quieren ser alguien en esta industria que te trata como nadie”.

Con su mensaje, Ángela Aguilar quiso ver cómo lamenta que su talento no sea tan relevante como los detalles de su vida, algo que considera debe cambiar.

Este año, la artista ha sido blanco de críticas debido a que muchos consideran que interfirió en la relación que Christian Nodal tuvo con Cazzu.

El debate ha sido tan intenso que su esposo ha asegurado que se trata de campañas en redes sociales que pagan para ir en contra de su pareja.

“Son campañas que se han pagado para Ángela, no es normal el hate que ha recibido… Lo tienen comprobado”, dijo en la entrevista con Adela Micha.

