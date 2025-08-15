Christian Nodal revela el gesto conmovedor de Ángela Aguilar con su hija

Christian Nodal ya tiene un año casado con Ángela Aguilar, y ella, durante su relación, siempre ha recordado el valor que tiene su pequeña en su vida. A pesar de que no convive con ella, y aunque él ha dejado claro que su esposa no interfiere en las decisiones que se toman con Inti, sí mencionó que la hija de Pepe tuvo un gesto significativo con su niña.

Nodal le contó a Adela Micha en una entrevista que, en una ocasión, ellos se encontraban realizando remodelaciones en su casa, que está ubicada en Houston, y Ángela decidió tener un gesto con él que le llenó el corazón porque, en ese momento, ella decidió decorarle una habitación a la niña para siempre tenerla presente, a pesar de la distancia que tienen.

El intérprete del regional mexicano aprovechó para destacar públicamente este gesto de su esposa con su pequeña, a pesar de las pocas veces que la ha visto desde que él se separó de la madre de Inti: “Ella decoró la casa de Houston; fueron esos detallitos bonitos. Ella me decía que no quería entrar a la casa hasta que estuviera terminada, y falta un cuarto, falta un cuarto. Era el cuarto de mi hija“.

Aguilar lo vio como una oportunidad para mostrarle una motivación al cantante, para que cuando no se sienta en su mejor momento, pueda recordar lo maravilloso que puede ser todo en ese ambiente infantil, haciendo referencia a la niña. Por lo cual, ella mencionó que lo importante es que, cuando su hija crezca, vea que él siempre la tuvo presente sin importar la distancia.

“Algo que es tan lejano para mí, yo lo asimilé como: ‘Cuando tenga cuatro años, puede venir’, ella ya lo tenía en mente. Ella era de: que tu hija sepa que siempre la tuviste en mente”, le contó a Adela durante la conversación.

Sin embargo, las declaraciones del cantante se han visto fuertemente criticadas a través de las redes sociales, debido a que, para muchos, las fechas que él dio para aclarar que no le fue infiel a la mamá de su hija no coinciden, y lo que ha generado es el repudio de muchos. Mientras tanto, Ángela, a través de sus historias de Instagram, solo reaccionó enviando un beso.

