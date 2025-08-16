Psicólogo analiza a Christian Nodal y dice que es un hombre necesitado de amor

En La Mesa Caliente siguieron muy de cerca el caso de Christian Nodal luego de la entrevista que ofreció a la periodista Adela Micha, a quien contó algunos detalles de su separación de Cazzu y su posterior matrimonio con la cantante Ángela Aguilar.

Ante el interés mediático que se ha generado por estas declaraciones, en el show de Telemundo invitaron al psicólogo Alberto Barradas, quien analizó algunos de los mensajes del artista.

“Es un hombre necesitado de amor, de manera compulsiva”, indicó el experto en el panel que hicieron junto a las panelistas del programa de entretenimiento.

También habló de la frase de “yo soy así”, una justificación para no evolucionar en la vida. “No eres un animalito solito en el mundo, tú estás en una comunidad”, destacó el venezolano en la entrevista.

Acerca de la posibilidad de tener varios amores, Alberto Barradas dijo que sí es posible, pero no tenerlos a la vez.

Verónica Bastos se mostró también intrigada por la rapidez de las cosas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ante esto, el especialista indicó que probablemente sentían cosas desde hace tiempo o fue un amor impulsivo.

“Yo creo que cada quien quiere justificarse para no verse como el malo de la película”, añadió.

El psicólogo consideró que quizás el error fue la forma en la que hizo las cosas, al separarse rápidamente de Cazzu y luego casarse con Ángela Aguilar.

“Creo que es un hombre que está llevado por su necesidad de amor, me disculpan la calificación, pero me parece que está actuando de manera inmadura, creo que hay que calmarse, el amor no es una cosa de sopetón, quizás el enamoramiento sí, pero el proceso de compromiso, no”, afirmó.

