Resurgen declaraciones de Ángela Aguilar criticando la infidelidad

En el año 2021 surgieron algunas declaraciones de Ángela Aguilar sobre la postura que tiene respecto a aquellas personas que suelen ser infieles a sus parejas sentimentales, y fue bastante honesta al considerar que aquellos que hacen eso no pueden creer que están haciendo algo bueno en la vida; todo lo contrario.

La hija de Pepe Aguilar vuelve a acaparar los principales titulares del mundo del entretenimiento tras las más recientes declaraciones que ofreció Christian Nodal durante una entrevista con Adela Micha, y luego de haber sido vista como la tercera en discordia, resurgen estas declaraciones que tienen varios años de haber sido hechas.

Según la perspectiva de Ángela, ella considera que aquellos que le ponen los cuernos a su pareja es porque no tienen el valor suficiente para dar por terminado un vínculo sentimental que ya ha finalizado: “La verdad a mí esa gente que es infiel es mala persona; segundo, no se controla y no tiene los pantalones para decir: ‘Voy a cortar contigo porque ya me atrae otra persona’. Eso no me gusta”.

Aguilar agregó que siente repudio hacia aquellos que realizan este tipo de acciones con sus parejas, debido a que se trata de alguien que les dio confianza y amor; lo que hacen es traicionarlos sin razón aparente, más que cometer un daño mayor sobre lo que fue el amor que algún día sintieron por el otro: “No sé por qué estoy tan en contra de eso, pero me da asquito, la gente que hace eso me da asquito”, explicó.

Sin embargo, en diversas ocasiones se le ha vinculado con este tema que ella repudia, y las dudas del inicio con Christian Nodal incrementaron debido a las fechas que él dio, ya que aseguró que terminó con Cazzu el 8 de mayo. El 14 de ese mismo mes comenzaron las conversaciones con Aguilar y, luego de 21 días, ya se estaba casando en Roma.

“Algo que fue determinante es que yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Ya veía la tormenta que se venía. Me sentí vivo. Como que nunca había amado, o nunca había encontrado el amor por las decisiones correctas. Se dio todo”, explicó durante una conversación con Adela Micha.

