Actor Denzel Washington: “Canelo es más grande, pero Crawford es grandioso”

La exposición mediática de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha llegado hasta Hollywood. El reconocido actor Denzel Washington opinó recientemente sobre la cartelera del mexicano contra Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Washington resultó ser un apasionado del boxeo y en una entrevista con ‘Sports Illustrated’ durante la promoción de su nueva película Del cielo al infierno, el actor fue consultado sobre su favorito para el combate entre ‘Canelo‘ y Crawford.

La estrella de 70 años se deshizo en elogios hacia ‘Canelo’ Álvarez, pero no ocultó su favoritismo y predilección por Terence Crawford. Sin embargo, el protagonista de producciones como El Justiciero, evitó dar un pronóstico.

“Canelo tiene esa fuerza mental que lo hace distinto. Ha enfrentado a campeones en distintas divisiones y siempre encuentra la manera de salir adelante”, dijo.

“Es uno de los mejores peleadores que he visto. ‘Canelo’ será más grande, pero Crawford es grandioso. Ya veremos”, añadió.

You know it’s a big fight when Denzel Washington is talking about it ⭐️



The legendary actor can’t decide, who are you going with ❓#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊pic.twitter.com/fnKRI5DEhh — Ring Magazine (@ringmagazine) August 14, 2025

Denzel Washington se hizo viral y recibió invitación VIP para pelea de Canelo vs. Crawford

Las declaraciones de Washington se hicieron virales en redes y el promotor saudí, Turki Alalshikh, opinó al respecto. El famoso jeque acudió a su acostumbrada cuenta de X para invitar al actor a la pelea en Las Vegas.

“Sr. Denzel Washington, es un honor invitarlo a ver Canelo vs. Crawford en Las Vegas. Para mí, usted es uno de los actores más importantes del mundo”, expresó.

Mr. Denzel Washington, it is an honor to invite you to attend Canelo vs. Crawford in Las Vegas.



To me, you are one of the most important actors in the whole world.🥊🔥❤️👍🙏🏻 pic.twitter.com/TOMRIEj0OF — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2025

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford será por los títulos del CMB, AMB, OMB y FIB en la categoría supermediana. La pelea entre el mexicano y el estadounidense será la tercera cartelera transmitida por Netflix.

Todo comenzó con el combate entre Jake Paul vs. Mike Tyson en noviembre pasado, teniendo un promedio de 74 millones de espectadores.



Sigue leyendo:

· Robert García sobre Terence Crawford: “No veo que aguante la pegada del Canelo”

· Canelo Álvarez explicó lo que debe hacer para vencer a Terence Crawford

· Canelo Álvarez llega a Netflix para su esperada pelea contra ante Terence Crawford