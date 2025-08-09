Robert García sobre Terence Crawford: “No veo que aguante la pegada del Canelo”

El reconocido entrenador de boxeo mexicano, Robert García, consideró que el éxito de Terence Crawford frente a Saúl “Canelo” Álvarez dependerá exclusivamente de su capacidad para desarrollar una estrategia calculada y evitar cualquier intercambio de poder al momento de estar dentro del cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox TV, donde consideró que el campeón indiscutido de las 168 libras posee una fortaleza física capaz de inclinar la balanza con un solo golpe y que además cuenta con la ventaja de pelear en su peso natural en contra del estadounidense, algo que ha marcado el rumbo de este enfrentamiento desde su anuncio. .

“La verdad Canelo está muy fuerte. Es una división a la que Crawford está subiendo, donde nunca ha competido y no lo veo que aguante la pegada de Canelo”, expresó García al reconocer lo complicado que será para Crawford tras escalar desde las 154 libras a una división en la que nunca ha luchado.

El técnico fue enfático al reconocer que Crawford no debe caer en la tentación de buscar el nocaut ni medir fuerza en intercambios directos, ya que eso lo pondría en serio peligro frente al azteca.

Primer careo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Crédito: AP

“Por esa razón pienso que Crawford va a hacer una pelea inteligente, no va a correr, pero va a boxear. Va a boxear en el centro del ring, contragolpear lo más que se pueda”, explicó el entrenador al mismo tiempo en el que sostuvo que la clave estará en acumular puntos con golpes precisos y aprovechar su talento para controlar el combate.

Aunque reconoce que el claro favorito es Canelo, García no descarta por completo la posibilidad de una sorpresa con un triunfo de Terence Crawford al reconocer la calidad y fuerte capacidad de pelea por parte del estadounidense.

“Yo no puedo apostar a que Crawford le gana a Canelo. El favorito en realidad 100% es Canelo y por nocaut con más razón, pero de que puede ganar Crawford sí le doy oportunidad porque puede hacer una pelea inteligente, no arriesgar y ganar por puntos”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Marco Verde incursiona en la moda con su nueva línea de ropa

–Tato Noriega lamenta la eliminación de Rayados en la Leagues Cup

–Padre de Pitbull Cruz descarta pelea con Tashiro Fierro