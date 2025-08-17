Alicia Machado dice el temor más grande que ha tenido como mujer

Alicia Machado, actriz venezolana, reveló cuál es el mayor miedo que ha enfrentado como mujer y contestó que han sido muchos, pero en especial el poder de los hombres.

En el podcast Chingonamente, dijo que para las mujeres la única manera de tener poder es haciendo dinero porque considera que eso es lo único que respetan en el género masculino.

“Los hombres tienen poder y siempre lo han tenido, sea poder de dinero, intelectual, por el género, el hombre siempre es escuchado, respetado, se le cree más que a la mujer”, comentó.

La Miss Universo 1996 comentó que ha enfrentado situaciones difíciles por hombres poderosos. “Aunque yo tenga las pruebas en la mano, los hombres, desafortunadamente, siempre han tenido el poder”, agregó.

La venezolana reconoció que por esta razón le han hecho daño en muchas oportunidades, pero con el tiempo ha sabido lidiar con estas situaciones.

“En mi mundo, en mi ambiente, en el mundo de los actores, por eso yo me alegro que las mujeres estamos siendo empoderadas, figuras como Angelina Jolie, Salma Hayek, Kate del Castillo, que están en la onda y se atreven a decir, a pedir”, indicó.

Alicia Machado aseguró que en el negocio del entretenimiento son muchos los hombres que consiguen papeles gracias a tener relaciones con productores. “Yo he estado en producciones donde pasa que el galancito es el que se está cogiendo a la productora o a la ejecutiva y te lo tienes que calar, me ha pasado en la mayoría de los casos”, sostuvo.

La ex reina de belleza afirmó que no ha tenido relaciones con productores o ejecutivos por esta misma razón.

Denunció también que hay muchos actores que no tienen talento y que están ahí por favores y no por meritocracia.

Sigue leyendo:

· Andrea Meza ‘puso en jaque’ a David Salomón en “Miss Universe Latina, El Reality”

· Candidata de Miss Universe Latina cuenta la lucha que ha tenido contra la depresión

· Alicia Machado responde a las críticas por su nueva polémica en Miss Universe Latina