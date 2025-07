Alicia Machado habla de su retiro de los realities

Alicia Machado fue invitada este viernes al programa Hoy Día, en donde habló de su retiro de los realities shows, a pesar del éxito que ha tenido en este formato de entretenimiento.

En la entrevista, indicó que es una realidad que no estará en proyectos de este estilo, pues con Miss Universe Latina considera que ya es el cierre de este tipo de programas.

La decisión se da además por una promesa que hizo, en la que indicó que si una de sus candidatas ganaba, ya no haría más realities. Y eso ocurrió, pues Yamilex Hernández, de su team Esmeralda, fue la vencedora.

La actriz venezolana confesó que entrar a Miss Universe Latina fue una decisión que pensó mucho: “Yo tenía mucho miedo de aceptar este proyecto, aunque ya este proyecto me lo había ofrecido Telemundo en el 2023 como Miss Universo y mujer del espectáculo, ser la capitana Esmeralda. Yo me tardé mucho en decidir si lo iba a hacer o no porque estábamos en un momento delicado aquí en los Estados Unidos, nosotros como comunidad latina”.

Alicia Machado dijo que su temor iba a que alguna de sus declaraciones o conductas fueran rechazadas en redes sociales.

Sin embargo, una vez se sintió cómoda dijo que sí porque el programa tenía varios atractivos para ella.

La artista aclaró que se retira entre comillas de los realities, pues le encantaría producir sus propios programas o series. “Ya llevo más de 15 años que me he preparado, tengo dos licenciaturas en cine en los últimos años. Ahorita traigo un proyecto bien ambicioso desde hace más o menos tres años, una serie original, como productora ejecutiva ya estamos bastante cerca de hacerlo realidad, viene más cine, dos películas más”, destacó.

La Miss Universo 1996 dijo que su intención es seguir trabajando, pues todavía no se ha encontrado un millonario que la mantenga, bromeó.

Al final, indicó que no puede vivir sin el público y por eso trata de entretenerlos desde la verdad y la honestidad.

Sigue leyendo:

· Andrea Meza ‘puso en jaque’ a David Salomón en “Miss Universe Latina, El Reality”

· Candidata de Miss Universe Latina cuenta la lucha que ha tenido contra la depresión

· Alicia Machado responde a las críticas por su nueva polémica en Miss Universe Latina