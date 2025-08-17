Barcelona goleó en su debut en LaLiga pero sin convencer a Hansi Flick: “Mi equipo jugó al 50%”

El FC Barcelona arrancó la temporada 2025-26 de LaLiga con una victoria 3-0 sobre el Mallorca en Son Moix, aunque el triunfo dejó sensaciones encontradas en el banquillo culé.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Los goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal aseguraron los primeros tres puntos para el vigente campeón, pero no convencieron al técnico Hansi Flick, quien no ocultó el desempeño de su equipo ante un rival condicionado gracias a dos expulsiones (Manu Morlanes y Vedat Muriqi). Con once contra nueve, el Barça tuvo la mesa servida para golear, pero careció de claridad durante buena parte del encuentro.

En ese sentido, Flick dejó ver su molestia con el desempeño del equipo en la rueda de prensa posterior al encuentro: “No me gustó el partido. Son tres puntos importantes. Después de ir 0-2 y con las dos tarjetas rojas, creo que mi equipo jugó al 50%… Eso no puede pasar. Necesito hablar con los jugadores sobre esto”, declaró tras el pitazo final.

El técnico alemán reconoció que jugar contra nueve rivales puede generar exceso de confianza, pero insistió en que la concentración no puede relajarse: “No es fácil mantenerse concentrado con un rival tan derrotado y sabiendo que tienes dos jugadores más, pero debemos corregir las cosas. Los tres puntos son muy importantes”.

Con el triunfo, el Barcelona suma sus primeras unidades del campeonato. El equipo culé volverá a la acción el próximo fin de semana, cuando visite al Levante.

Sigue leyendo:

–Barcelona, con polémica, golea al Mallorca en debut de LaLiga

–El Real Madrid es el club de fútbol con mayor valor de marca y el mejor de Europa

–Rayo gana 3-1 al Girona y Villarreal derrota al Oviedo en el arranque de LaLiga 2025-2026