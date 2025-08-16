Barcelona golea con polémica al Mallorca en debut de LaLiga

El FC Barcelona debutó con el pie derecho este sábado en el inicio de LaLiga española tras golear 3-0 al Mallorca en Son Moix, en un partido que no estuvo exento de polémica en la primera parte y en especial durante las primeras dos anotaciones de los catalanes.

La presión que el DT alemán Hansi Flick impuso en el FC Barcelona consiguió que apenas al minuto 7′ de partido Raphinha sacudiera las redes, en un tanto que trajo los primeros comentarios del partido durante una acción en la que, segundos antes, el propio brasileño había rescatado un balón que parecía haber salido por la lateral.

El reclamo de los jugadores del Mallorca aumentó durante el segundo gol, convertido por el atacante Ferrán Torres. Al 23′ un remate fuerte desde fuera del área de la estrella del partido, Lamine Yamal, dejó completamente fuera de acción al central Antonio Raillo, y el árbitro no paralizó las acciones.

Lo siguiente, fue el rebote que recogió Torres para apuntar y clavar un riflazo desde fuera del área ante los jugadores pasivos del Mallorca, quienes se quedaron estáticos esperando que el principal pausara el partido.

Un partido que ya lucía complicado para el Mallorca en Son Moix se puso peor con las rojas que sufrieron los locales poco después del 0-2.

Primero Manu Montanes, al detener a Yamal en una contra, recibió su segunda amarilla y se marchó expulsado al 33 en una sanción que muchos consideraron como severa en redes sociales.

Mismo caso con el kosovar, Vedat Muriqi, responsable de una agresión al guardameta del Barcelona, Joan García.

Con el partido completamente dominado en el marcador y en superioridad numérica, el Barcelona controló el partido a toques y fue cerca del final cuando Yamal coronó su gran partido con una diagonal y un remate que sacudió toda la escuadra rival para el 0-3 final.

