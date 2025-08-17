EE.UU. descarta que líderes europeos viajen a Washington para “proteger” a Zelenski

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó este domingo la idea de que la visita de varios líderes europeos a la Casa Blanca tenga como objetivo evitar que el presidente Donald Trump ejerza presión sobre su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski.

En una entrevista con el programa Face the Nation de CBS, calificó de “narrativa mediática estúpida” las versiones que apuntan a que la presencia europea busca impedir que Trump intimide a Zelenski hacia un mal acuerdo de paz.

Según explicó, la reunión de este lunes fue resultado de “semanas de trabajo diplomático” y de una invitación expresa de Washington.

Zelenski acudirá acompañado por un bloque de alto nivel: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Finlandia, Alexander Stubb; así como los jefes de Gobierno de Alemania, Friedrich Merz; Reino Unido, Keir Starmer; e Italia, Giorgia Meloni.

El secretario de Estado también fue consultado sobre el contraste entre la reciente recepción a Vladímir Putin en Alaska, donde Trump lo recibió con alfombra roja, y el trato que recibió Zelenski en febrero durante su visita al Despacho Oval, cuando el mandatario estadounidense lo criticó públicamente.

Rubio restó importancia a esa comparación al recordar que “hemos tenido una reunión con Putin y como una decena con Zelenski”.

El funcionario sostuvo que, pese a la complejidad del conflicto, existen avances que justifican una nueva ronda de conversaciones.

“No digo que estemos al borde de un acuerdo de paz, pero vimos suficiente movimiento para programar esta reunión con Zelenski y los europeos”, afirmó.

Rubio reiteró que Estados Unidos no descarta nuevas sanciones contra Rusia si el conflicto se prolonga y las víctimas aumentan, aunque reconoció que esa medida pondría fin a las negociaciones en curso.

En su opinión, la vía diplomática sigue siendo prioritaria. “Ambas partes van a tener que renunciar a algo para sentarse en la mesa. Esa es la realidad. Ahora, qué será exactamente, es un asunto que les corresponde decidir a ellos”, expresó.

