Jason Momoa decidió dejar de fumar tras una experiencia cercana a la muerte

El actor Jason Momoa, quien tiene una relación con la actriz Adria Arjona, se sinceró sobre el motivo que lo llevó a dejar de fumar y cómo una experiencia cercana a la muerte lo obligó a tomar esta decisión.

Durante su participación en el podcast “SmartLess, el actor de ‘Aquaman’ recordó cómo por poco se ahoga mientras surfeaba con unos amigos.

El actor y unos amigos se encontraban surcando las olas de Peʻahi, un conocido punto de surf de olas grandes en Maui, Hawái. Momoa relató que debido a los fuertes vientos se rompió la correa de su remo y además luchó por superar las olas torrenciales. “Hace tanto viento en Maui que la tabla simplemente se fue… ya no podía verla”, dijo.

Momoa quedó varado en medio del agua y luchó para no ahogarse en medio de grandes olas de aproximadamente tres metros.

“Recibí varias olas en la cabeza. Eran bastante grandes, como olas hawaianas de alrededor de tres metros. Las olas eran tan grandes que prácticamente me quitaron los pantalones cortos. Me agaché y me los volví a poner”, dijo, y agregó que sus amigos no podían verlo.

En medio del mar Jason Momoa pensó en su familia en medio de la desesperación por ahogarse y confesó que en ese momento su cuerpo dejó de reaccionar y no tuvo la fuerza para seguir luchando para mantenerse a flote. “Miré hacia dentro… mi hija en ese entonces tenía tres meses, y simplemente perdí el control. Ya no podía moverme. Mis brazos y piernas se rindieron… Estuve allí un tiempo”.

El actor aseguró que a pesar de que ya no le quedaban fuerzas logró aguantar un poco más y puso sus pies al borde de un coral. “Apenas podía sacar los labios por encima del agua para respirar y tomar un respiro, pero ya me había rendido. Es como si ya te hubieras rendido y muerto, y tuvieras una segunda oportunidad. Aun así, aguanté 10 minutos y estaba sostenido al borde de este arrecife”.

Afortunadamente un amigo lo rescató y lo salvó de ahogarse. Sin embargo, resultó herido en sus pies debido al arrecife. Esta experiencia le hizo reflexionar y decidió comprometerse a dejar el cigarro, un hábito que no había decidido abandonar antes. “Solía fumar dos o tres paquetes al día. No podía dejarlo por mis hijos, ni por mi ex. No podía dejar de fumar. Cuando salí de esa situación, no volví a fumar jamás”.

