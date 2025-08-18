Fans reaccionan a la eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 

La actriz mexicana Ninel Conde fue eliminada del reality show La Casa de los Famosos México, una salida que moverá intensamente el juego, pero que también ha causado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales.

Durante mucho tiempo se pidió que el Bombón Asesino se sumara a esta experiencia, pues había grandes expectativas de lo que podía hacer dentro del programa. Sin embargo, la experiencia fue de apenas unas semanas porque así lo decidió el público.

Al comienzo, la artista mostró un lado divertido, compartiendo con varios habitantes, pero en especial con Abelito, una dupla que encantó a muchos de los seguidores del reality show.

Pero, con el paso del tiempo, a algunos no les gustó la actitud que tomó Ninel Conde frente a varias situaciones, incluyendo sus diferencias con la actriz Mar Contreras.

Esta situación pudo haber causado rechazo por parte de la audiencia y por eso no logró los votos necesarios para quedarse, al menos por una semana más, dentro de La Casa de los Famosos México, que transmite su tercera temporada.

Ahora que fue eliminada, son muchísimos los mensajes que han dejado en las redes sociales. Algunos de ellos son: “Se acabó el contenido. Hasta para tirarle hate les servía, no tendrán con quien desquitar sus traumas”, “La casa perdió a su reina”.

Otros afirmaron: “¡Gracias Ninel Conde! Con tu salida dejas claro que una mujer con astucia e inteligencia sigue ofendiendo a muchos. Tu color dejará de pintar esta casa gris y con una producción determinada a darle el triunfo a Abelito. Este show ha terminado para mí”, “Ahora será la casa de los cariñositos va a estar de flojera, ya mejor que le den el premio a Abelito, la casa está bien predecible, van a sacar al cuarto día y al final gana Abelito”.

