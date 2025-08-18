Huracán Erin provoca estado de emergencia y evacuaciones en Carolina del Norte

El huracán Erin se fortaleció nuevamente hasta alcanzar la categoría 4 mientras continúa su avance por el Atlántico, esto ha llevado a los funcionarios de Carolina del Norte a declarar estados de emergencia locales, instando a residentes y visitantes a evacuar áreas específicas.

El primer gran huracán de la temporada 2025 se intensificó rápidamente, pasando de categoría 1 a categoría 5 con vientos de 257 km/h en cuestión de horas. Las bandas de lluvia externas de la tormenta ya comenzaron a impactar el sureste de Bahamas y las Islas Turcos y Caicos, donde se mantienen vigentes las alertas de tormenta tropical, informó Fox Weather.

Evacuaciones obligatorias en Carolina del Norte

Por su parte, el condado de Dare en Carolina del Norte declaró el estado de emergencia y emitió una evacuación obligatoria para la isla Hatteras, que incluye varias aldeas.

“Es hora de asegurar la propiedad, ultimar los planes y evacuar con las pertenencias”, comunicaron las autoridades en una publicación de Facebook.

Asimismo, se emitió una orden de evacuación obligatoria para los visitantes y residentes. “Si bien se espera que el huracán Erin se mantenga alejado de nuestra costa, el sistema continuará aumentando de tamaño y se pronostica que traerá impactos potencialmente mortales a la costa de Ocracoke y dejará la autopista 12 intransitable”, dijeron los funcionarios en un comunicado, destacando la seriedad de la situación.

Proyecciones y avisos del Centro Nacional de Huracanes

De acuerdo con el último aviso del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Erin posee vientos máximos sostenidos de 130 mph. El NHC anticipa un fortalecimiento adicional durante el día.

“Aunque se pronostica cierto debilitamiento a partir del lunes por la noche, Erin seguirá siendo un huracán grande y peligroso hasta mediados de la semana”, señaló el informe del organismo.

A pesar de su trayectoria mar adentro, los funcionarios advierten sobre corrientes de resaca y oleaje potencialmente mortales en las playas de toda la costa este, desde Florida hasta Nueva Inglaterra. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Newport / Morehead City emitió un aviso de oleaje fuerte y una alerta de inundaciones costeras, con grandes olas de 7 a 12 pies y la posibilidad de “inundación significativa en la costa” en áreas bajas cercanas al litoral.

