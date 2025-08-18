Jomari Goyso opina sobre la polémica entrevista de Christian Nodal

El conductor español Jomari Goyso opinó sobre las recientes declaraciones que ofreció el cantante mexicano Christian Nodal y que volvió a poner en el centro de la polémica su relación con la cantante Ángela Aguilar.



Christian Nodal ofreció una entrevista con la periodista Adela Micha en la que habló sobre su fallida relación con la madre de su hija, la cantante argentina Cazzu.

Nodal dio su versión y ofreció más detalles sobre cómo ocurrió la polémica ruptura con Cazzu en 2024 y el inicio y veloz matrimonio con Ángela Aguilar. Sin embargo, las declaraciones de Nodal avivaron la polémica sobre su relación con Ángela.



Ante esta nueva polémica Jomari Goyso, quién es muy amigo de Ángela Aguilar, reaccionó a las declaraciones de Nodal. El experto en belleza de Univision aseguró que con sus palabras Nodal intenta “arreglar la situación” pero asegura que las personas compraron una versión diferente de la historia. A su juicio ya no hay nada más que decir sobre esta historia.



“Pienso que Nodal intentó arreglar la situación, pero como que ya no hay nada que arreglar porque la gente ya ha comprado una historia, entonces creo que es muy difícil. Igual él intenta defender a Ángela pero sus palabras la gente las interpreta de otra manera muy diferente, entonces para mí es un enredo que ya no hay nada más que decir, hay que continuar”, comentó Goyso en el programa ‘Despierta América’.



El presentador señaló que a Ángela Aguilar no le hubiese gustado que saliera a la luz esa entrevista de su esposo, aunque aclara que eso no es algo que se lo haya dicho la artista con quien tiene una amistad cercana.



“Yo siento que a Ángela no le hubiera gustado nunca que esa entrevista pasara. Esto lo digo yo personalmente –no me lo ha dicho ella–, pero siento que no le hubiera gustado porque siento que ella es consciente que ya la gente ha comprado una historia, que no hay absolutamente nada que decir porque ya la gente no se cree nada, ya han perdido la confianza en todo”, dijo.

¿Qué dijo Nodal en la entrevista?



Christian Nodal ofreció una entrevista a Adela Micha y explicó que cuando terminó su relación con Cazzu su vida en pareja había perdido toda la chispa.



“Se acabó la química, éramos como rommies, éramos amigos, éramos muy, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa, esa pasión”, dijo sobre su relación con Cazzu.



Además pidió disculpas a Cazzu por iniciar su relación con Ángela Aguilar pocos días después de su ruptura.



“Sí, fue súper rápido y pido disculpas, nuevamente, de corazón, a la mamá de mi hija. Yo me mega enamoré, pensé que bastaba con ser honesto, no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, dijo

