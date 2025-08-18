La oficina de prensa del gobernador de California le da un apodo a J.D. Vance

El equipo del gobernador, Gavin Newsom publicó un mensaje en redes sociales, muy al estilo del presidente Trump, en donde revelan el apodo con el que bautizaron al vicepresidente J.D. Vance, en un post en donde comentaban su reciente visita a Indiana.

J.D. Vance viajó a Indiana para discutir la redistribución de distritos con los líderes republicanos, mientras Trump aumenta la presión sobre los estados republicanos para que redefinan los límites del Congreso y le den al partido más escaños en las elecciones de mitad de período de 2026.

El equipo del gobernador de California recurrió a su cuenta X para colocar un mensaje en mayúsculas, como lo hace el mandatario, criticando y mencionando el apodo con el que se refieren al vicepresidente.

NOT EVEN JD “JUST DANCE” VANCE CAN SAVE TRUMP FROM THE DISASTROUS MAPS “WAR” HE HAS STARTED. NOT EVEN HIS EYELINER LINES LOOK AS PRETTY AS CALIFORNIA “MAP” LINES. HE WILL FAIL, AS HE ALWAYS DOES (SAD!) AND I, THE PEACETIME GOVERNOR — OUR NATION’S FAVORITE — WILL SAVE AMERICA ONCE… https://t.co/yKBO6VPA3t — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 16, 2025

Solo baila Vance

“Ni siquiera JD “Just Dance” Vance puede salvar a Trump de la desastrosa guerra de mapas que ha iniciado”, se puede leer en X.

“Ni siquiera las líneas de su delineador se ven tan bonitas como las de California. Fracasará, como siempre (¡qué triste!) y yo, el gobernador en tiempos de paz, el favorito de nuestra nación, salvaré a Estados Unidos una vez más. Muchos me llaman Gavin Christopher “Columbus” Newsom (¡por los mapas!). Gracias por su atención a este asunto. — GCN”, finaliza el mensaje.

Cabe destacar que en algunas ocasiones, Trump ha llamado a Gavin Newsom, como Newscum (escoria).

Trump vs. Newsom

La relación entre Gavin Newsom y Donald Trump se deteriora cada vez más, sobre todo desde que el republicano decidió enviar a la Guardia Nacional y Marines a Los Ángeles para apoyar a los agentes de ICE, cuando se desataron las protestas por las redadas de inmigración.

El estado de California demandó al presidente por enviar las tropas federales sin la autorización de Newsom.

El mensaje escrito en la cuenta X de la oficina de prensa del gobernador alcanzó miles de visualizaciones, así como comentarios celebrando con gráficos el apodo de Vance.

Con relación a la redistribución de distritos, Texas impulsó la medida, lo que provocó que los demócratas del estado lo abandonaron para intentar detener una revisión inusual de los distritos electorales del Congreso.

