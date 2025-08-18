Mark Hamill consideró dejar Estados Unidos por Donald Trump

Tras la victoria electoral de Donald Trump para un segundo mandato en la Casa Blanca a finales del año pasado, numerosas celebridades expresaron su deseo de abandonar Estados Unidos. Uno de los nombres más sonados fue el de Mark Hamill, el famoso actor que dio vida a Luke Skywalker en la saga ‘Star Wars’.

Hamill, de 73 años, confesó en una entrevista con The Sunday Times Magazine que consideró seriamente mudarse a Irlanda o Inglaterra junto a su esposa, Marilou, una vez que Joe Biden traspasara oficialmente el poder en enero. Sin embargo, fue justamente Marilou quien lo hizo reconsiderar esa decisión.

“Es muy lista. No respondió de inmediato, pero una semana más tarde me dijo: ‘Me sorprende que permitas que él te obligue a salir de tu propio país’. ‘Ese hijo de puta’, pensé. No me iré”, relató.

El actor ha sido una voz constante de crítica hacia Trump y sus políticas. Habitualmente comparte su opinión en redes sociales y no oculta su frustración y temor por el rumbo del país. Aun así, asegura que todavía tiene fe en la sociedad estadounidense.

“Sigo creyendo que hay más gente honesta y decente que la multitud de MAGA (Make America Great Again, movimiento de Trump). Si no lo creyera, me mudaría de regreso a Inglaterra”.

Hamill describió que enfrenta la realidad política del país casi como si fuera una novela trágica, una especie de sátira nacional.

“El acoso, la incompetencia, la gente en el poder… La única manera de poder lidiar con esto sin volverme loco ni querer cortarme las venas en una bañera con agua caliente es observarlo como una novela política gruesa y extensa. Es entretenido, en cierto modo, porque esto podría ser el fin”.

Haciendo gala de su sarcasmo, Hamill también se burló de ciertas propuestas descabelladas que han surgido en el discurso político, como la idea de convertir a Canadá en el estado 51 o renombrar al Golfo de México.

“Nuestro estatus en el mundo ha quedado paralizado y eso va a traer secuelas por décadas. ¿Convertir a Canadá en el estado 51 de EU? ¿Sabes cómo ofende eso? Y luego, adueñarse de Groenlandia y renombrar el Golfo de México (Golfo de América). Los distractores son divertidísimos”.

A pesar de todo, Hamill se siente pleno con su vida actual. Sigue recibiendo ofertas de trabajo y participando en eventos, pero la verdadera razón que lo mantiene en Estados Unidos es su vida familiar.

“No me mudé porque estaba bien económicamente y muy contento con mi vida familiar. Como mis tres hijos viven cerca, pueden visitarme. Adoro los perros, amo a mi esposa, me encanta sentarme en el jardín con alguno de los dos o tres libros que suelo tener siempre a la mano”.

A diferencia de Hamill, entre las celebridades de Hollywood que abandonaron Estados Unidos destacan Rosie O’Donnell y Ellen DeGeneres.

