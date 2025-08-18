“Yo siempre voy a estar acá para apoyarte”: el mensaje de su hijo que reconfortó a Neymar tras la goleada del Santos

Tras la histórica goleada 0-6 sufrida ante Vasco da Gama, Neymar Jr. vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera. A sus 33 años, el astro brasileño no pudo contener las lágrimas al finalizar el partido, visiblemente afectado por la crisis que atraviesa el Santos y el rechazo de la afición, que en modo de protesta le dio la espalda al equipo sobre el final del encuentro.

Sin embargo, en medio de la tristeza, llegó un momento de consuelo. Neymar compartió en redes sociales el mensaje de su hijo Lucca, de apenas 13 años, quien le recordó que nunca estará solo.

“Buenas noches papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar acá para apoyarte”, escribió Lucca.

“Tú eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aun en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenlo en mente. Ten en cuenta que tu familia está acá a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Tú eres mi papá, y siempre ten presente que yo estoy acá para ti”, escribió el joven.

Finalmente, Lucca motivó a su padre a no rendirse: “Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen o saben quién eres, porque tú eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso; en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides: eres increíble ¡Vamos por ellos!”.

