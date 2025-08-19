Exnovia de Christian Nodal revela secretos de su amorío en tiempos de preparatoria

Lisa Fernanda Macías ha irrumpido en la escena pública tras surgir alegaciones sobre una supuesta relación sentimental con el cantante Christian Nodal. Aunque la cronología exacta de su vínculo permanece envuelta en misterio, ella mencionó que su amorío habría sido durante los años de preparatoria. Por ello, la mujer de 25 años ha compartido su versión de lo ocurrido, relatando vivencias de lo que aparentemente fue su amorío con el intérprete.

Sus declaraciones surgieron luego de que el intérprete de “Botella tras botella” sostuviera una conversación con Adela Micha, donde defendía fervientemente su actual relación con Ángela Aguilar. Además, el cantante hizo todo lo que estuvo a su alcance para desmentir cualquier insinuación de que la hija de Pepe hubiera intervenido en su anterior noviazgo con Cazzu, la madre de su hija.

“Yo nunca quise regresar, y de eso no me arrepiento nada. Lo que yo alcancé a conocer de él no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista. Lo recuerdo como una persona que tiene muchos impulsos… que me haya terminado a mí para después estar de cab*** con otra, y ahorita que, casi diez años después, se esté repitiendo la historia”, explicó.

El escándalo ha causado un torbellino mediático en el cual ponen a Macías en el centro de atención, ya que sus declaraciones han avivado el debate sobre la responsabilidad que tienen las figuras del mundo del entretenimiento al hablar sobre su vida privada en entrevistas.

“Me han preguntado mucho si yo soy la persona, que ha sido la única persona, que lo terminó en la preparatoria. La verdad es que no sé, no sé si soy yo. Según yo, fui su única novia de preparatoria, y hasta ahí. Pero por cómo tiene el historial, no me atrevería a meter las manos al fuego y decir que soy yo”, añadió.

Lisa Fernanda parece sentirse en calma con que la historia nuevamente se esté repitiendo a pesar de haber transcurrido una década y que esta vez fue él mismo el que se señaló y no un tercero para hacerlo quedar mal.

“Que después de años esa historia se esté repitiendo, la diferencia es que ahora lo dijo él al público y que la gente ya conozca cómo es su ‘modus operandi’ me hizo sentir un poquito de decepción, que ha cambiado tanto, pero a la vez no ha cambiado nada”, dijo.

