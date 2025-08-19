Los influencers Nina Santiago y Patrick Blackwood sobreviven a impacto de SUV mientras grababan reseña de hamburguesa

Imagina que estás grabando un video en tu restaurante favorito, disfrutando de una deliciosa hamburguesa, cuando, de repente, todo se convierte en caos absoluto, Eso es exactamente lo que vivieron los influencers gastronómicos Nina Santiago y Patrick Blackwood en Houston, Texas, cuando una camioneta irrumpió violentamente a través de la ventana del restaurante CuVee’s Culinary Creations, estrellándose contra su mesa.

Lo que parecía ser una grabación tranquila para su canal de YouTube, “Nina Unrated”, se transformó en un momento de terror y milagro.

El video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, muestra el momento exacto en que el vehículo se estampa contra el restaurante, haciendo volar vidrios rotos por el restaurante. La pareja, que estaba disfrutando de una hamburguesa de salmón, cae al suelo, atónita y en shock, mientras el caos estalla a su alrededor.

Grabación de reseña

De inmediato, el sonido de la camioneta rompiendo el vidrio y el crujir de los escombros llena el video, rompió con la escena en la que los influencers gasronómicos disfrutaban de su hamburguesa.

“Nos impactó directamente, yo a su izquierda, él a mi derecha, mientras yo mordía una deliciosa hamburguesa de salmón. De repente, pero sobrevivimos.” Así lo narró Nina, visiblemente afectada, pero agradecida por seguir con vida.

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp — FearBuck (@FearedBuck) August 18, 2025

En medio del desorden, con las sillas volcadas y los cristales esparcidos por todo el lugar, la pareja fue rápidamente trasladada al hospital. Ambos salieron con heridas leves, pero el susto fue más grande que cualquier cicatriz. Nina, quien tiene casi 400,000 seguidores en YouTube, compartió en Instagram las fotos de sus heridas y, sobre todo, un mensaje profundo para sus seguidores.

“El mañana no está prometido. La vida es demasiado corta para el rencor o la ira. Esta pudo haber sido nuestra última comida”, destacó la popular influencer.

El accidente ocurrió cuando la conductora del vehículo, que se dirigía al restaurante para un evento privado, cometió un error al pensar que había puesto el auto en estacionamiento. Al soltar el freno, la camioneta se deslizó y terminó estrellándose contra la pared de vidrio del restaurante. Afortunadamente, los dos influencers fueron los únicos heridos, y las autoridades locales están investigando el incidente.

Este inesperado giro del destino dejó a los seguidores de Nina y Patrick con un cúmulo de emociones. Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar, con muchos comentando que se sintieron aliviados de saber que estaban vivos, mientras que otros incluso bromeaban sobre lo rentable que podría ser el caso legal por daños.

“¡Es un milagro! Gracias a Dios están bien,” escribieron algunos, mientras otros se centraban en lo que realmente importa: el hecho de que esta pareja está, por ahora, viva para contarlo.

