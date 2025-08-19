Oficial MTA se baleó a sí mismo “por error” en terminal Grand Central de Nueva York
Un agente de policía de la MTA se disparó accidentalmente a sí mismo dentro de la congestionada estación Grand Central de Midtown Manhattan (NYC).
La Policía de Tránsito informó que el oficial se encontraba solo en una trastienda limpiando su arma reglamentaria el domingo cuando ésta se disparó accidentalmente. La bala le impactó en una pierna. La víctima no identificada fue trasladada al Hospital Bellevue, donde los médicos lo atienden. Indican que la lesión no pone en peligro su vida. La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de la MTA está investigando el incidente, acotó ABC News.
Se recomienda mucha prudencia al manejar armas y sólo usarlas cuando son de propiedad legal y se tiene una licencia de porte. La semana pasada un hombre de 38 años murió baleado con su propia arma durante una pelea con un amigo en un hogar en Queens (NYC).
En junio un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con una pistola en un hogar en Queens (NYC). Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).
Este mes viernes un hombre de 44 años, quien según la policía apuntaba con un arma que resultó ser falsa, murió tras recibir varios disparos de un agente NYPD fuera de servicio en Staten Island. Un caso similar sucedió la semana anterior cuando Joseph Restaino, hombre de 33 años, resultó baleado por la policía luego de supuestamente llamar a 911 diciendo que quería morir y afirmar falsamente que tenía a una persona como rehén en su casa en Long Island (NY).
En abril un hombre mayor con antecedentes de problemas de salud mental fue fatalmente baleado al retar a la policía sosteniendo un cuchillo en una calle de Queens (NYC). Días antes David Levin (69) murió baleado por policías estatales de Nueva York (NYSP) tras abrir fuego contra un cuartel policial ocupado a plena luz del día en el norte del estado.
También ese mes Bruce Boyd, agente penitenciario retirado de la ciudad de Nueva York, murió baleado luego de arremeter contra la policía blandiendo un cuchillo afuera de su casa en Long Island (NY). En marzo un hombre de 55 años murió baleado de madrugada al enfrentar a la policía en el estacionamiento de un almacén “Home Depot” en Staten Island (NYC) tras una llamada a 911. En febrero un anciano de 79 años armado con una pistola murió abatido en un enfrentamiento nocturno con agentes de la policía de Nueva York afuera de una comisaría en Queens (NYC).
Busque ayuda
- Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.
- Envíe el mensaje de texto “WELL” a 65173.
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org
- Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o