Paulo Quevedo revela cuánto ganó al pasar mercancía ilegal a EE.UU.

Paulo Quevedo fue el invitado más reciente al espacio de Rodner Figueroa en YouTube y durante ese momento abordaron diversos temas de su vida personal y de la forma en que impactó Cristina Porta en su vida y si ella fue el motivo de su divorcio. Sin embargo, lo más llamativo de la conversación fue cuando el presentador venezolano le preguntó: “¿Te recuerdas cuánto te pagaron por cruzar drogas de Ciudad Juárez a Estados Unidos?”.

El exhabitante de “La Casa de los Famosos All-Stars” se sinceró sobre ese momento que vivió y reveló la elevada suma de dinero que ganó cometiendo un delito. Sin embargo, aprovechó para comentar el miedo que implica tener que atravesar una situación de este tipo, ya que lo tenían amenazado con eso de que si se conocía lo que estaba pasando, hasta sin manos, se podría haber quedado.

“Me llevé $12,000 dólares esa vez. Me acuerdo de que sucedió algo, no se llevó a cabo un intercambio y fácilmente quien estuvo ahí pudo haber divulgado las razones por las cuales no se llevó a cabo ese intercambio. Entonces, venían los ultimátum y te decían: ‘Si esto sale a la luz o se dan cuenta, usted no quiere saber las consecuencias, lo voy a dejar sin manos’. Entonces te siembran el miedo”, le respondió a Rodner.

Para Paulo, lo peor no fue haber llevado drogas de México a Estados Unidos, sino el hecho de darse cuenta de lo que estaba atravesando, debido a que un día estaba en un restaurante y, cuando se da cuenta, unos sicarios llegaron para acabar con la vida de unas personas en el sitio. De esa forma fue como entendió que debía dejar la delincuencia a un lado o su final habría estado cerca en aquel momento.

“Cuando tú estás viviendo ese momento, te juro, no sabes qué está pasando, lo único que oyes es terror, te tiras al piso y, mientras te estás tapando, caes en cuenta de que algo terrible está sucediendo, que ni siquiera quieres asomarte a ver qué está pasando. En ese momento, todos salen corriendo, salgo corriendo yo también y ahí es donde me empieza a caer el 20, en qué estoy metido, y necesitaba salir. Yo era bajo perfil, porque nunca quité el dedo del renglón de querer estar en el medio artístico”, le explicó.

