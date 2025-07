Paulo Quevedo sobre el cáncer: “No estoy libre”

Paulo Quevedo, a pocos días de haber salido de “La Casa de los Famosos All-Stars”, dio a conocer a través de las redes sociales que le fue detectado cáncer. Por ello, el 13 de junio tuvo que ser sometido a una operación para evitar que la enfermedad siguiera avanzando. Tras varios días de haber entrado al quirófano, en exclusiva para TVNotas, contó cómo se siente y cómo ha sido el proceso de su recuperación.

“Definitivamente ya estoy mejor. Sabía que debía enfrentar esa batalla. Ha sido el reto más grande. No me quedaba de otra más que someterme a la operación. No había opción. Incluso les confieso que dentro de La Casa de los Famosos (de Telemundo) ya comenzaba a perder cabello por los síntomas que estaba presentando y un nivel de deshidratación terrible”, agregó durante la entrevista.

El actor destacó que se sintió bastante preocupado cuando lo iban a operar, ya que el miedo se apoderó de él y estaba consciente de que, así como las cosas podían salir bien, también podrían complicarse. Uno de los motivos por los que estaba preocupado fue porque pensó que su voz se vería afectada al punto de que tranquilamente podría cambiar, pero agradece que no fue su caso.

“Me invadieron los nervios y pensé lo peor al entrar a la cirugía. Tenía la incertidumbre y el miedo de que algo pudiera salir mal o de tener algún tipo de repercusión, sobre todo en el tono de mi voz. No fue así. Es un episodio en el cual no quieres enfocarte. Sin embargo, por más que lo pongan a un lado, aún existe. Por eso lo enfrenté”, agregó.

Quevedo aprovechó para aclarar que no está libre de cáncer y que con la operación lo que hizo fue controlar lo que estaba ocurriendo, ya que todo en él había empeorado de una manera considerable y la preocupación no lo dejaba avanzar. Paulo dijo que hubo un momento en que el dolor se había apoderado de su cuerpo, pero actualmente ya no es así y agradece el proceso y como se encuentra ahora.

“Todavía no estoy libre, pero sí está controlado. Al principio no podía ni estornudar. Llegué a sentir que la tiroides se me iba a salir. Era un dolor que duraba horas enteras. Afortunadamente, ya no es doloroso. He ido evolucionando”, dijo.

