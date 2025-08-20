Alicia Machado cuestiona por qué solo ella habla de su romance con Ricardo Arjona

A mediados de los años 90 fue cuando Alicia Machado y Ricardo Arjona sostuvieron un romance que todavía sigue dando de qué hablar, y esta vez ella abordó el tema en el pódcast de Adriana Gallardo, ChingonaMente. Sin embargo, la venezolana cuestionó la razón por la que le siguen preguntando a ella sobre ese tema y no le han hecho ninguna interrogante al cantante sobre lo mismo.

“Lo que yo digo es, ¿por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? Si me amaba, ¿por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía y se presentaba en mi casa a las 3:00 de la mañana?”, le explicó a Adriana durante la conversación.

Machado y Arjona tuvieron una larga relación a escondidas, pues estuvieron juntos durante 8 años. Además, ella reveló detalles que ocurrieron cuando estaban en un amorío, y la venezolana aclaró que él le decía que se iba a separar de su esposa, con quien además tenía una familia conformada por dos hijos. Sin embargo, considera que las preguntas que le hacen sobre su pasado son para hablar de ella negativamente.

“Volvía, me pedía perdón y decía que la había dejado, que se iba a divorciar, que él estaba separado. Que no era verdad, que nunca había estado casado con nadie. ¿Por qué no le preguntan a él por qué decía todo eso? Porque me quieren ensuciar la reputación diciendo que anduve con un hombre casado, pero el casado era él, no yo”, explicó en la entrevista.

La también actriz explicó que cuando ellos estaban juntos, se llevaban más de 20 años de diferencia, aunque no fue un impedimento para estar juntos tanto tiempo. Además, destacó que existían otros famosos que tenían relaciones sentimentales con otras figuras del entretenimiento que se llevaban tanta edad como ella con Arjona.

“Yo sí, él no. Yo era una niña de 19 años cuando lo conocí, y él no tenía menos de 35; tenía 40. Pero siempre se quita la edad. Sí, anduve con un cantante famoso. En ese momento, yo era más famosa que él. En esa época éramos un grupo, las que estábamos de moda: Sofía Vergara, Shakira, que andaba con Osvaldo Ríos. Estaba Daisy Fuentes, que era novia de Luis Miguel. Éramos varias”, dijo.

