Brad Pitt vendió la casa en Los Feliz que asaltaron hace unos meses

A finales de junio de este año, un grupo de ladrones entró a la mansión de Brad Pitt en Los Feliz, California. Ahora se ha informado que el actor estaba en negociaciones para vender la propiedad desde antes del robo.

Según ‘TMZ’, Pitt y su equipo han hecho toda la transacción fuera del mercado de bienes raíces. También aseguran que los interesados ya reservaron el sitio, aunque no se ha cerrado oficialmente la venta.

Como el negocio no se ha cerrado, no se sabe quién es el comprador y cuánto recibirá el actor. Hay que recordar que Pitt pagó $5.5 millones de dólares por la mansión en 2023, y se espera que haya logrado recibir la misma cifra o una superior.

Esta información se comparte al mismo tiempo que fueron arrestados los hombres que asaltaron la casa mientras Pitt no estaba, y al mismo tiempo que el ganador del Oscar gastó $12 millones de dólares por otra casa en Hollywood Hills.

Aunque no se sabe quién es el feliz comprador de la mansión en Los Feliz, sí se sabe que podrá disfrutar de una casa principal de 2,092 pies cuadrados distribuidos en tres habitaciones, un baño completos, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Pitt le compró esta casa a Aileen Getty, quien se la compró a James Valentine (Maroon 5) en 2019. Esto quiere decir que la residencia ha estado relacionada a varias personalidades del cine y la música.

La nueva propiedad de Pitt en Hollywood Hills es notablemente más grande que la de Los Feliz, pues tiene una casa principal de 8,300 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

