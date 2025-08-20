Catherine Zeta-Jones está orgullosa de sus cuatro propiedades

Catherine Zeta-Jones acaba de estrenar la primera parte de la segunda temporada de ‘Merlina’, la exitosa serie de Tim Burton en la que interpreta a Morticia Addams. Por eso, en las últimas semanas ha dado entrevistas a varios medios de comunicación, y en una de las conversaciones habló sobre su atractiva cartera de bienes raíces.

Durante una conversación con ‘Sunday Times’ se le preguntó sobre la envidiable cartera de bienes raíces que comparte con su esposo Michael Douglas. Tienen dos propiedades en Nueva York, una en Canadá y otra en España.

Asegura que no es excesiva la cantidad de propiedades que tiene, aunque hay que recordar que es algo muy común entre estrellas de Hollywood.

De sus mansiones y apartamentos de lujo se sabe, aunque la verdad es que el real valor de Zeta-Jones está dentro de ellas, pues confesó que es una compradora compulsiva que se encarga de visitar de tiendas vintage y de coleccionar prendas de moda de alto nivel.

“Voy a todas las tiendas vintage de París. Compro cosas que probablemente nunca usaré, como una capa preciosa, simplemente prendas geniales. Ahora mismo me encanta el clásico de Yves Saint Laurent. Me entusiasman los vestidos de noche”, dijo la actriz de 55 años.

También confesó que tener más de una propiedad les sirve para separar sus pertenencias de las de Douglas, incluso, dijo que los premios Oscar que han ganado no están en el mismo sitio. “El mío está en la casa de campo de Nueva York, el de Michael está en el apartamento de Nueva York“, contó.

Aunque aún mantienen esas propiedades, estas no han sido las únicas que han tenido a lo largo de su vida. Incluso, en los últimos años han estado disponibles residencias que les pertenecieron durante temporadas.

En marzo de este año, por ejemplo, entró al mercado un apartamento en Century City, California, que vendieron hace más de dos décadas.

