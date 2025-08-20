¿Cómo identificar billetes falsos con la cámara de tu smartphone?

Los smartphones son dispositivos cada vez más sofisticados, que incluyen cámaras de alta resolución, linterna y potentes procesadores que permiten desde revisar en tiempo real el estado del tiempo, verificar el estatus de tu cuenta bancaria, mirar una serie escuchar música, leer un libro, o monitorear tu ritmo cardiaco.

Pero también cuenta con herramientas que hacen tu vida más fácil y pueden evitarte caer en un fraude, por ejemplo verificar la validez de un billete de una manera más precisa que un método manual, sin tener que recurrir a equipos bancarios especializados. Se trata de una manera muy sencilla para gente que maneja una gran cantidad de billetes de manera cotidiana.

¿Cómo usar la cámara del smartphone para identificar un billete falso?

El primer paso para usar tu teléfono móvil para identificar un billete falsificado es activar la cámara en modo macro para revisar detalles de seguridad que resultan invisibles a simple vista, como las microimpresiones, texturas y relieves de los billetes.

Si haces zoom al billete puedes observar letras o números diminutos que, en los billetes falsos, suelen aparecer borrosos o mal definidos, mientras que la linterna del teléfono permite analizar los billetes a contraluz, para identificar marcas de agua, hilos de seguridad y elementos transparentes que normalmente no tienen las falsificaciones o están colocadas de manera deficiente.

También puedes utilizar tu smartphone como comparador, puedes buscar la imagen oficial del billete en la web del banco central y compararla con el billete físico para detectar diferencias en los colores, proporciones o símbolos identificadores que funcionan como elementos de seguridad.

Para ello, puedes recurrir a diferentes aplicaciones para identificar billetes falsos:

Banknote Scanner

Disponible para dispositivos Android e iOS esta app permite escanear un billete y obtener información sobre la denominación, el número de serie y la validez de un billete de diferentes monedas mundiales. Esta app incluso cuenta con funciones específicas para coleccionistas, así como un registro de los billetes escaneados previamente y la detección de piezas raras o con numeraciones singulares, que podrían incrementar el valor de las piezas analizadas.

MCT Money Reader

Esta versión únicamente funciona para dispositivos Android, es una aplicación gratuita que identifica billetes falsos rápidamente y con precisión. Además, cuenta con una guía educativa para hacer más eficiente una verificación manual.

También permite a los usuarios contar el valor total de los billetes escaneados de una cantidad importante de monedas de amplia circulación, que incluyen el dólar estadounidense, euro, yen japonés y yuan chino.

La aplicación incluye funciones de texto a voz en varios idiomas y se adapta a condiciones de baja iluminación gracias al uso de flash y comunica el resultado de manera auditiva, por lo que también es útil para personas con problemas de visión.

Counterfeit

Mientras que para dispositivos con sistema operativo iOS existe la aplicación Counterfeit. Con un pago previo ofrece un nivel adicional de seguridad para empresas y personas que manejan grandes cantidades de billetes. Esta aplicación analiza los billetes mediante algoritmos de reconocimiento óptico y aprendizaje automático, y garantiza la detección de errores mínimos que contienen los billetes falsos.

Cash Reader Bill Identifier

Cuenta con versiones disponibles para Android y iOS y compara más de cien monedas distintas en el mundo, simplemente utilizando la cámara del dispositivo. Al escanear el billete te informa en segundos su autenticidad, mediante instrucciones sonoras, patrones de vibración y compatibilidad total con lectores de pantalla como VoiceOver para iOS y TalkBack para Android, que incluyen textos en diferentes tipos de tamaños y opciones de alto contraste.

Sin embargo, la versión gratuita de la aplicación solo reconoce una cantidad limitada de billetes de cada moneda. El acceso completo a todas las divisas disponibles se obtiene únicamente mediante la versión de paga.

