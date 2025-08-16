Ladrones roban $2 millones en joyería de Seattle, en menos de 2 minutos

El mediodía de este jueves un grupo de ladrones consumó un asalto espectacular en una joyería de Seattle, Washington y se llevó un botín estimado en $2 millones de dólares en diamantes, relojes de lujo, oro y otros artículos, en un atraco perfectamente estudiado que duro apenas unos 90 segundos.

Las cámaras de seguridad de la joyería ubicada en West Seattle captaron a cuatro sospechosos enmascarados quienes rompieron la puerta de acceso al inmueble y luego saquearon seis vitrinas llenas de joyas en una modalidad conocida como ‘Smash and grab’.

De acuerdo con la joyería, una de las vitrinas contenía varios relojes Rolex con un precio estimado en unos $750,000 dólares y otra tenía un collar de esmeraldas valuado en $125,000 dólares, informó la policía local. Un sospechoso enmascarado amenazó a los trabajadores con aerosol contra osos y una pistola aturdidora, agrega el reporte. Sin embargo, no se reportaron lesionados.

“Estamos bastante conmocionados como personal. Vamos a estar cerrados algún tiempo”, declaró Josh Menashe, vicepresidente de la tienda de propiedad familiar a The Associated Press.

También dijo que los trabajadores ya habían terminado de recoger los cristales rotos y estaban elaborando un inventario completo de las joyas sustraídas.

La policía no logró llegar a tiempo a la joyería

La policía de Seattle confirmó que atendió la llamada de emergencia por el robo, pero los sospechosos lograron huir en un automóvil y eludieron una búsqueda en el área.

En los últimos años ha cobrado fama este tipo de robos en joyerías de lujo denominado ‘Smash and grab’. Consiste en que los delincuentes ingresan rápidamente a los establecimientos rápidamente y rompen ventanas y vitrinas con el uso de martillos para extraer los artículos más valiosos, usualmente joyas, electrónicos o artículos de alto valor.

Este tipo de robos se caracteriza por su rapidez y la poca planeación para obtener ganancias rápidas, de una manera sencilla y, normalmente, sin causar lesiones a las víctimas.

