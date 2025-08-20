Comparten primeras fotos del rodaje de la serie de ‘Harry Potter’ de HBO

El equipo de producción de HBO está en Borough High Street, Londres, grabando algunas escenas para la serie de ‘Harry Potter’. Con el inicio de las grabaciones, han llegado las primeras imágenes de Nick Frost y Dominic McLaughlin transformados en sus personajes.

En las fotos se puede ver que Borough High Street fue transformada en el Callejón Diagon para la nueva adaptación que se hará de los famosos libros de J. K. Rowling.

Los paparazzi lograron fotografiar a Nick Frost interpretando a Hagrid y Dominic McLaughlin como Harry Potter. Hay que recordar que hace un par de años se había informado que existiría esta adaptación a serie, prometiendo siete temporadas, y en mayo de este año se anunció a los actores seleccionados para los tres personajes principales: Harry, Ron y Hermione.

Aseguran que la serie ‘Harry Potter’ es una de las grandes apuestas de HBO actualmente, tendrían siete temporadas e invertirían 10 años en su creación y emisión.

Se dice que la nueva adaptación desarrollará más algunos personajes. Crédito: Splash News | Grosby Group

El equipo está conformado por Francesca Gardiner (‘Succession’ y ‘His Dark Materials’), y la dirección estará a cargo de Mark Mylod (‘Succession’). Mylod también será productor ejecutivo de la serie junto con la creadora de la saga J.K. Rowling.

Aunque se han grabado algunas escenas en las calles de Londres, la mayor parte de la historia está siendo filmada en Warner Bros. Studios Leavesden, donde se grabaron las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe.

Algunos fanáticos de ‘Harry Potter’ están expectante con esta nueva adaptación, en su mayoría tienen miedo de que se dañe la historia. Por otro lado, se asegura que la serie ofrecerá más horas de la historia y por eso se podrá tener mayor profundidad en los personajes.

Aunque no hay anuncio oficial, la primera temporada estrenaría en 2027.

Sigue leyendo:

• Graban escenas de ‘Emily in Paris’ en Venecia

• Está en desarrollo película biográfica sobre Sinéad O’Connor

• Greta Gerwig comenzó con el rodaje de ‘Las Crónicas de Narnia’ para Netflix