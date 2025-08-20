“Dijo que era feliz y ahora está muerto”: acuchillado afuera de licorería en Nueva York; buscan a pareja que huyó

Katrell Dixon, un hombre de 31 años que salió de prisión en libertad condicional hace dos años, murió apuñalado afuera de una licorería en El Bronx (NYC).

Al parecer Dixon discutió con su homicida afuera de la tienda ubicada en la Tercera Avenida, cerca de la calle 165th East, en South Bronx, alrededor de las 10:30 p.m. del lunes, según la policía de Nueva York. A medida que la pelea se intensificaba, el asesino sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho varias veces, detalló Daily News.

Los paramédicos lo llevaron al Hospital Lincoln, pero no pudieron salvarlo. “Había estado viviendo en el albergue y le dieron un apartamento. Dijo que era feliz y ahora está muerto”, afirmó el gerente de una bodega cercana sin dar su nombre. Dixon vivía en Soundview.

“El hombre estaba tendido en el suelo contra un auto. Fue apuñalado, sangraba por el pecho, estaba inconsciente y no se movía”, relató Basilio Bellow, de 57 años, dueño de un restaurante cerca del lugar de los hechos. “Falleció en un instante”, agregó.

No está claro el motivo del crimen, pero la víctima tenía antecedentes penales con 21 arrestos, muchos de los cuales habían sido sellados, según una fuente policial. Su atacante y una mujer que lo acompañaba fueron vistos por última vez corriendo hacia el sur por la Tercera Avenida.

La policía patrullaba la zona ayer martes en busca de imágenes de vigilancia que pudieran rastrear los movimientos de los sospechosos tras huir del lugar. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. La semana pasada Jason Fernández, adolescente de 19 años, murió apuñalado en una calle en Queens (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%. Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).