Dusty Baker ya posa con la franela de Nicaragua para el Clásico Mundial de Béisbol

El experimentado mánager en Grandes Ligas Dusty Baker fue presentado oficialmente este martes como el nuevo piloto de la selección de Nicaragua, que competirá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026 a disputarse en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Baker fue parte de una rueda de prensa celebrada en Managua, capital de Nicaragua, en la que habló sobre el último proyecto de béisbol que dirigirá antes de retirarse definitivamente de la disciplina.

Ante los medios, el mánager aseguró estar contento por el reto de dirigir a los centroamericanos y también dejó claro que no irá solo a ser un nombre más en la lista del torneo, sino que esperan poder competir.

“Mi corazón está muy contento. Nosotros vamos a estar preparados para enfrentar a los demás equipos”, explicó Baker que aprovechó para uniformarse por primera vez con los Pinoleros.

Baker se reunió este martes con parte del cuerpo técnico de la selección de Nicaragua, de quienes destacó su ánimo. Aún no conoce a los peloteros nicaragüenses, pero espera comenzar a trabajar cuanto antes.

Baker, uno de los 13 mánagers que en las Grandes Ligas han acumulado más de 2,000 triunfos, fue anunciado por Nicaragua que en 2026 disputará su segundo torneo continental al que llegaron tras una fase perfecta de clasificación con tres triunfos sin derrotas.

Anteriormente había sido en 2023 que Nicaragua había disputado su primer Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que finalizó en el puesto 19.

En cuanto a Baker, de 76 años intentará desplegar toda la experiencia que incluye, entre otros, haber sido nombrado tres veces como Mánager del Año de la Liga Nacional y un currículo que incluye haber dirigido a San Francisco Giants, Chicaco Cubs, Cincinnati Reds, Washington Nationals y Houston Astros, estos últimos con los que se coronó campeón de Serie Mundial antes de retirarse posterior a la temporada 2023.

Sobre Nicaragua, se espera que conformen una plantilla que cuenta con figuras que han hecho carrera en Las Mayores como el lanzador de New York Yankees, Jonathan Loáisiga, actualmente con los Mulos, o el tercera base y expelotero de Kansas City Royals, Cheslor Cuthbert.

Nicaragua forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol donde se medirán ante República Dominicana, Venezuela, Israel y Países Bajos, que se celebrará entre el 6 y el 11 de marzo de 2026 en el loanDepot Park de Miami. De ahí serán dos naciones que avancen hacia los cuartos de final.

